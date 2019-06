I en debattartikel på DN Kultur presenterar SVT:s programdirektörer en rad förändringar som kommer äga rum under nästa år.

”Till våren lägger vi ned Plus i dess nuvarande form för att utforska nya sätt att göra konsumentjournalistik. Namnet Plus hoppas vi ska kunna leva vidare i ny form framöver”, skriver artikelförfattarna.

Expressen ger beskedet till Sverker Olofsson.

– Det är bara väldigt, väldigt sorgligt. När du säger att man lägger ned Plus så tänker jag ”gud så tråkigt”, jag blir nästan gråtmild. Jag körde ju Plus i 23 år och gjorde över 600 program. Och jag kan verkligen säga det: Herregud vilken nytta det här programmet gjorde för människor som faktiskt inte har någon röst. Alla de här kändisarna kan snacka om vad jävla skit som helst i tv och tidningar – men Plus var ett program som tog fram de bekymmer som människor som du normalt aldrig träffar i medierna har. Det är så jäkla tråkigt om de ska tappa den kanalen, säger Sverker Olofsson.

Sverker Olofsson: ”Ett stort misstag”

Han har redan sett tecken på att programmet har nedprioriterats.

– Om det är så att man lägger ned Plus så tycker jag att man gör ett stort misstag. Jag har haft en känsla av att man har satsat mindre på Plus på slutet. Programmet har flyttats till tvåan, från ettan som anses vara paradkanalen. Konsumentjournalistiken, och särkilt Plus som är en blandning av konsument- och privatekonomiskt journalistik är en oerhört nyttig journalistik, säger Sverker Olofsson.

Han sätter ändå sitt hopp till formuleringen om att SVT ska ”utforska nya sätt att göra konsumentjournalistik”.

– Där finns en liten öppning. Man kan uppfatta det som att de tänkt behålla konsumentjournalistiken och då är det jäkligt bra, måste jag säga. Men det ska bli spännande att se hur tv-ledningen i Umeå reagerar. Rimligtvis borde det bli ett jäkla liv i Umeå när man lägger ned det projektet.

Nuvarande programledaren Inger Ljung Olsson befinner sig i USA. Hon hade fått beskedet om att programmet kunde vara på gång att läggas ned, av projektledaren, några timmar innan debattartikeln på DN Kultur.

– Det är givetvis hur tråkigt som helst. Vi har ju jobbat på och egentligen bara gjort en säsong på det nya sättet. Nu ska vi då göra en säsong till och det är ju bra. Jag kommer få mer information på fredag när jag är tillbaka i Sverige, men som jag förstår det ska det bli något annat som har med konsumentjournalistik att göra. Så det verkar inte som det fullständigt försvinner, säger Inger Ljung Olsson.

Hon vet ännu inte om det är redaktionen i Umeå som kommer producera den nya satsningen på konsumentjournalistik.

Fler förändringar som SVT genomför

– Var det ska göras och hur, det vet jag inte riktigt. Av tradition har det varit i Umeå väldigt längre så det är klart att vi hoppas på att det kommer vara i Umeå, säger Inger Ljung Olsson.

Här är fler förändringar som presenteras:

• Nya format opinionsjournalistik, som ersätter Opinion Live från årsskiftet. ”Det börjar redan i höst där vi aktivt för samman människor med starkt polariserade åsikter i kontroversiella frågor”.

• Öka investeringar i det dokumentära berättandet. ”Vi har nått framgång med serieberättad journalistisk med en sak gemensamt; premissen för historien är tydlig och lätt att välja i en playtjänst. Exempel här är Experimentet, Fallet Kevin, Världens sämsta indier, 36 dagar på gatan, Operation Playa, Kroppshets etc”, skriver debattartikelförfattarna.

• Ökade resurser till utrikesjournalistiken och två ytterligare korrespondenter. ”En klimatkorrespondent för att öka fokus på rapporteringen av klimatförändringarna och en techkorrespondent för att granska och berätta om teknikutvecklingen och de gigantiska techbolag som påverkar snart sagt varje aspekt av mänskligt liv”.

• Ställer om lokaljournalistik och moderniserar produktionen, ska kunna finnas på plats med fler reportrar på fler ställen i Sverige. ”Nyss ökade vi från 34 till 37 orter på försök. Med den utökade finansiering av SVT:s lokalbevakning som lades fram i regeringens proposition häromdagen har vi med detta lagt en struktur för att kunna öka ytterligare. Vi tillför kvalificerad expertis till våra lokalredaktioner från Uppdrag Gransknings erfarna redaktion i Göteborg och utvecklar datajournalistiken utifrån de öppna datakällor som finns för att stärka våra lokalredaktioner. Här ser vi en intressant möjlighet till samarbete med Sveriges lokaltidningar.”

• Satsning på satir som uttrycksform för journalistiskt berättande med nya säsonger av Svenska Nyheter. Dock med ny programledare.