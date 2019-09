Bästa manliga biroll i en komediserie: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Bästa kvinnliga biroll i en komediserie: Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Bästa manusskribent till en komediserie: Phoebe Waller-Bridge för avsnitt 1 av serien Fleabag

Bästa regissör till en komediserie: Harry Bradbeer, Fleabag

Bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie: Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Bästa tävlingsprogram: RuPaul´s Drag Race

Bästa kvinnliga biroll i en dramaserie: Patricia Arquette

Bästa regissör för miniserie: Johan Renck, Chernobyl

Bästa manliga biroll i en miniserie: Ben Whishaw, A Very English Scandal

Bästa manusskribent till en miniserie: Craig Mazin, Chernobyl

Bästa manliga huvudroll i en miniserie: Jharrel Jerome, When They See Us

Bästa miniserie: Chernobyl

Bästa kvinnliga huvudroll i en miniserie: Michelle Williams, Fosse/Verdon

Bästa sketchserie: Saturday Night Live

Bästa manliga biroll i en dramaserie: Peter Dinklage

Bästa manusförfattare för dramaserie: Jesse Armstrong, Succession

Bästa kvinnliga biroll i en dramaserie: Julia Garner

Bästa regissör för en dramaserie: Jason Bateman, Ozark

Bästa manliga huvudroll i en dramaserie: Billy Porter

Bästa kvinnliga huvudroll i en dramaserie: Jodie Corner, Killing Eve

Bästa dramaserie: Game of Thrones

Bästa komediserie: Fleabag