Svenska artisten stoppad av katolska demonstranter

Medan sångaren och kompositören Anna von Hausswolff väntade på att uppträdandet skulle börja i kyrkan Notre-Dame du Bon-Port i Nantes, hördes katolska demonstranter skandera utanför.

Enligt artisten själv var det omkring 50 till 100 personer som befann sig utanför kyrkan. De ska ha skrikit och blockerat ingången för de cirka 400 gäster som väntades vid konserten.

På sin Instagram beskriver Anna von Hausswolff händelsen som ”läskig, spänd och ledsam”. Eftersom säkerheten var begränsad tvingades konserten ställa in.

”Mina tankar går ut till alla ni fantastiska fans som stod fredligt och tålmodigt framför dessa personer. Jag älskade att ni kom ihåg att dessa saker aldrig kommer att lösas av våld”, skriver hon i inlägget.

Myndigheter fördömer agerandet

Anna von Hausswolff är född i Göteborg och är känd för sitt användande av orglar. 2009 spelade hon i Annedalskyrkan under Way out west-festivalen i Göteborg och 2018 framträdde hon på Nobelfesten.

Lokala myndigheter i Nantes har fördömt demonstranternas agerande. Den första vice borgmästaren i Nantes, Bassem Asseh, har också gått till kritik mot dem på sin Twitter.

”Ingen har godkänt ett sådant uttryck av censur”, skriver han.

I inlägget på Instagram skriver Anna von Hausswolff att hon och kyrkan arbetar tillsammans, och att det fungerat med ”kärlek och respekt”.

”Tusentals personer har rest för att komma på de här uppträdandena, och det har inte varit något annat än kärlek och tillgivenhet i luften, både från publiken och från kyrkan”, skriver hon.

