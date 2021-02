Supremes-sångaren Mary Wilson är död

Sångerskan Mary Wilson har gått bort i sitt hem i Las Vegas. Det berättar hennes publicist Jay Schwartz för Variety.

Mary Wilson var med och grundade Supremes, då som Primettes, ihop med Diana Ross och Florence Ballard. Tillsammans nådde de stora framgångar med låtar som ”Baby Love”, ”Come See About Me”, ”Stop! In the Name of Love”, ”Where did our love go” och Back in My Arms Again”.

Efter att Diana Ross och Florence Ballard lämnat Supremes, fortsatte Wilson att turnera med gruppen och en ny uppsättning medlemmar fram till 1977. Därefter har Wilson haft en solokarriär, en bästsäljare i självbiografin ”Dreamgirl: My Life As a Supreme” och valts in i Rock and roll Hall of fame.

Schwartz uppger att Wilson dog plötsligt, men anger ingen dödsorsak.

Show med Tommy Nilsson

Mary Wilson medverkade under 1990-talet i showen ”Supremesoul” ihop med artisten Tommy Nilsson på Hamburger börs i Stockholm. Showen skrevs av Expressen-journalisterna Petter Karlsson och Lars Lindström.

– Vi skrev texter som på ett humoristiskt sätt skulle tackla de fördomar som kan finnas mellan svenskar och amerikaner, åt båda håll, säger Lars Lindström och minns samarbetet med Mary Wilson:

– Det var fantastiskt roligt att kunna jobba med en legend, hon var ju en av Supremes originalmedlemmar. Mary Wilson var ett proffs ut i fingerspetsarna.

”Extremt chockad”

Skivbolagsdirektören och Motown-producenten Berry Gordy minns sin forna kollega och säger i ett uttalande:

”Jag blev extremt chockad och ledsen av att höra om bortgången av en medlem i Motown-familjen”

Berry Gordy lyfter fram Mary Wilson som en dörröppnare för andra Motown-artister och säger att han alltid varit stolt över henne.

”Hon var en föregångare, en diva och kommer vara djupt saknad”

LÄS MER: Diana Ross rasar mot kroppsvisitering