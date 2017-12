Författaren Ari Behn, 46, och norska prinsessan Märtha Louise, 45, gick skilda vägar i augusti i fjol. Paret hade varit gifta i 14 år – och åren innebar flera uppgifter av dignitet för den ingifta kungligheten.

Det var just ett sådant som ledde fram till Kevin Spaceys sagda ofredande mot Ari Behn. Under tisdagen berättade författaren om sitt möte med stjärnskådespelaren – som snart övergick till ofredande.

Det var i samband med Nobelfesten 2007 som Ari Behns och Kevin Spaceys vägar korsades och Kevin Spacey snabbt valde att gå från ord till handling.

Kevin Spacey tog "stabilt tag"

Ari Behn hävdar att Kevin Spacey tog ett ”stabilt tag” om Behns testiklar mitt under ett pågående samtal.

– Vi hade ett bra samtal och han satt vid sidan av mig. Efter fem minuter säger han: ”Hey, let’s go out and have a cigarette”, och så tar han mig mitt på bollarna under bordet, berättar Ari Behn i norska P4 under tisdagen.

Ari Behn säger att han inte tog illa vid sig av händelsen – men att den bekräftar det problemmönster som målats upp kring skådespelaren senaste tiden.

– Jag var svarthårig på den tiden, tio år yngre och var verkligen hans typ, säger Ari Behn.

Anklagas för övergrepp mot 14-åring

Anklagelserna om övergrepp har haglat in mot Kevin Spacey under stundande metoo-rörelse och stjärnskådespelaren har bland annat sparkats från Netflix-succén ”House of Cards”.

Det inleddes när "Star Trek"-skådespelaren Anthony Rapp, 46, anklagade Kevin Spacey, 58, för att ha gjort sexuella närmanden mot honom – när Rapp inte var mer än 14 år gammal