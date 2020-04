Hertiginnan och hertigen av Rutland, Emma Manners, 56, och hennes exman David, 60 skilde sig 2012 efter 20 års äktenskap.

Men de valde att behålla Belvoir Castle i Leicestershire, Storbritannien och bor på olika delar av den 15 000 hektar stora gården.

Karantän med familjen

Tillsammans har de tre döttrar; Lady Violet, 26, Alice, 24 och Eliza, 22 och de två sönerna Lord Hugo, 16 och Charles, 20.

Nu när karantän gäller i Storbritannien har familjen börjat visa upp livet i lyx på sina Instagramkonton, skriver Daily Mail.

På bilder syns bland annat hur hertiginnan Emma Manners slappnar av i de stora rummen i Croxton Park House, ett semesterhus på ägorna som i vanliga fall hyrs ut till allmänheten.

Systrarna Manners har kallats för Englands Kardashians och på bilder från deras instagramkonton framgår bland annat att Lady Violet fördrivit tiden med en fotografering i vårsolen medan Lady Eliza, som är en sångare, håller familjen underhållen med soloföreställningar av låtar som ”white cliffs of dover ”och ”lean on me”.

Med så mycket tid och så mycket utrymme passar de också på att rida på ägorna, gå långpromenader med sina hundar och lägga ner mycket energi på att duka bord.

Varit med i The Crown

I dag driver hertiginnan den kommersiella verksamheten i Belvoir Castle, som bröllop och andra stora tillställningar.

Belvoir Castles uppfördes redan på 1000-talet och har under hela tiden haft samma ägare, familjen Rutland. Hertigen och hertiginnan av Rutland har under de senaste åren hyrt ut en del av slottet, kungasviten. Sviten har tre tum och det är den som varit inspelningsplats som syns i serien The Crown och filmen The Young Victoria.

