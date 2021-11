49-åriga Idris Elba är en rutinerad skådespelare, mest känd från de amerikanska tv-serierna ”The Wire” och ”Luther”.

Men utöver sin framgångsrika skådiskarriär är han även en rutinerad DJ. Han har bland annat spelat för Madonna och uppträtt flera gånger på scener på Ibiza.

I en intervju med Daily Mail avslöjar Idris Elba vilket som är det mest stressiga gigget han någonsin haft:

Prins Harry och hertiginnan Meghans giftermål.

– De (Meghan och Harry) är goda vänner och jag ville säkerställa att de hade det bra, så det var mycket press, säger han.

Men till skillnad från andra spelningar, fick han inte bestämma musiken själv.

Fick en spellista av Meghan

Enligt Elba gav hertiginnan en lista över låtar hon ville spelas på bröllopsmottagningen. Den innehöll bland annat Whitney Houstons dänga ”I Want To Dance With Somebody”.

– Meghan hade skickat en spellista till mig, så jag visste redan vad hon ville ha, säger han enligt Daily Mail.

Till BBC säger han att det var ett gäng låtar på listan. Bland annat några ”West Coast”-låtar, utan att gå in på ytterligare detaljer kring vilka exakta låtar han menade.

LÄS MER: Hårda kritiken efter Meghans agerande

LÄS MER: Meghan Markle är mål för hatkupp på Twitter

Meghan Markle fyller 40 – nya projektet för att hjälpa kvinnor