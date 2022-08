Skådespelare i koma efter svår bilolycka

Anne Heche hade framträdande roller i filmer som ”Donnie Brasco” (1997), ”Volcano” (1997), ”I Know What You Did Last Summer (1997) och ”Six Days, Seven Nights” (1998).

Anne Heche körde under fredagen i Los Angeles när hennes bil kraschade in i ett bostadshus enligt CBS News. En ”kraftig eldsvåda” uppstod enligt räddningstjänsten i Los Angeles och det tog över en timme innan man kunde få ut Heche ur bilen.

Hon ska inledningsvis ha varit vaken och talbar men därefter förlorat medvetandet.

Den svårt brännskadade Heche fördes till sjukhus. Hennes tillstånd var inledningsvis stabilt enligt en talesperson men har nu förvärrats.

”Hon är i koma”

Anne Heche vårdas i respirator och hennes tillstånd beskrivs av talespersonen som ”extremt kritiskt”.

– Hon är i koma och har inte återfått medvetandet sedan strax efter olyckan, säger talespersonen.

ingen annan skadades i bilolyckan.

Det är inte känt vad som orsakade bilolyckan, men Heche filmades strax före olyckan när hon var nära att köra på en fotgängare. Polisen utreder händelsen som misstänkt rattfylla och kommer att analysera blodprov från Heche.