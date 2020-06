Ska spela Diana – nu varnas skådespelaren

Den Los Angeles-födda skådespelaren Kristen Stewart, 30, ska spela prinsessan Diana i den kommande storfilmen ”Spencer”.

Valet av Kristen Stewart, mest känd från ”Twilight”-filmerna, har väckt kraftiga reaktioner i sociala medier – somliga menar att hon är det ”värsta tänkbara valet”. Det ifrågasätts om hon har talang och erfarenhet nog att axla den tunga rollen, och flera uttrycker att de hellre hade sett en brittisk skådespelerska göra det.

Kirsten Stewart är känd från fantasy-filmerna ”Twilight”. Foto: AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA / The Mega Agency

Även de brittiska hovexperterna är splittrade.

– Stewart har en skara trogna fans från ”Twilight”-filmerna, så producenterna kanske räknar med att namnet ska dra publik. Men var hon den skådespelare som gjorde bäst ifrån sig på audition – eller har de handplockat henne för rollen? säger Leslie Carroll, författare till boken ”Diana and Charles: Royal Affairs and Notorious Royal Marriages”, skriver Express.

Carroll tillägger:

– Klarar hon att gestalta Dianas kroppsspråk och hennes luftiga, lite förnäma sätt att prata, så spelar det ingen roll var hon är född.

Kristen Stewart varnas – får inte misslyckas i rollen som Diana

En annan författare, Tom Quinn som skrivit ”Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle”, förklarar att Kristen Stewart löper stor risk att bli obarmhärtigt sågad av brittiska folket – om hon misslyckas med att gestalta Diana.

– Det kvittar hur bra skådespelare hon är om hon inte exakt får till Dianas typiska manér, säger han enligt Express.

Filmen om Diana utspelar sig under några avgörande dygn år 1992, då prinsessan fortfarande var gift med prins Charles men insåg att äktenskapet inte skulle hålla.

Det är ännu oklart vem som ska spela övriga roller, som exempelvis prins Charles och Camilla Parker Bowles.

Filmen ska spelas in under 2021 och regisseras av Pablo Larraín, tidigare känd för filmen om Jackie Kennedy, ”Jackie” (2016).

Brittiska kungahuset har inte uttalat sig om den kommande filmen.

