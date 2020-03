Sjödins plan för programmet efter coronasmittan – vill inte stoppas

Agneta Sjödin, 52, är mitt uppe i det populära träningskonceptet ”16 weeks of hell”. För att lyckas med utmaningen krävs en disciplinerad kosthållning, tuffa gympass och dagliga powerwalks – och just nu håller Kanal 5 och Dplay på att spela in ett tv-program om det stenhårda träningsprogrammet där Sjödin är en av deltagarna.

Hon blir stenhårt coachad av träningsgurun Tony Andersson, som också har grundat ”helvetes träningsprogram”.

Framfarten av corona-viruset har gjort att många branscher drabbats, och bland annat har gymmet ”Sats” stängt alla sina gym för att undvika smittspridning.

Tränar när ingen är där

Trots spridningen av viruset fortsätter träningsprogrammet som vanligt för Agneta Sjödin.

”Ja det funkar. Vi har redskap för att träna hemma bland annat”, skriver Sjödin i ett meddelande.



På frågan om hon nu bara tränar hemma berättar Sjödin att det är varierande men att hon väljer när hon är på plats i gymmets lokaler.

”Jag går på ett litet gym, lite folk, tränar när ingen är där”, skriver Sjödin.



Hon fortsätter:

”Och går runt med en sprayflaska desinficeringsmedel”.

Agneta Sjödin: ”Blir starkare”

Nu är Sjödin nästan halvvägs genom träningsprogrammet. Hon berättar att det känns bra och att hon känner sig stark. Tidigare delade hon med sig av sin utveckling på Instagram.

”Blir starkare och starkare för varje vecka som går”, skriver Agneta Sjödin på Instagram.

