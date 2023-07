Under sin karriär släppte Sinéad O'Connor tio studioalbum. Hennes internationella genombrott skedde 1990 när hon sjöng in en version av Prince låt ”Nothing Compare 2 U” – en låt som toppade singelistorna i 13 länder, däribland Sverige.

Det efterföljande albumet ”I Do Not Want What I Haven't Got” toppade albumlistan i 16 länder.

Efter succéerna har O'Connor levt flera år utanför rampljuset.

Hon har genom åren gjort sig känd för sin aktivism. Under ett tv-framträdande i ”Saturday Night Live” 1992 väckte hon stor uppmärksamhet när hon rev sönder ett porträtt på påve Johannes Paulus II för att protestera mot barnövergrepp inom katolska kyrkan.

Reaktionerna blev enorma och tusentals ringde tv-kanalen och klagade.

Öppen med sin psykiska ohälsa

2018 konverterade O'Connor till islam och bytte namn till Shuhada Davitt.

Hon har även varit öppen med sin psykiska ohälsa och sin bipolära sjukdom.

Sinéad O'Connor efterlämnar tre barn. Hennes son Shane dog förra året och blev bara 17 år.

Sinéad O'Connors familj säger i ett uttalande till irländska public service-kanalen RTE att man är ”förkrossade”.

”Det är med stor sorg som vi tillkännager vår älskade Sinéad bortgång. Hennes familj och vänner är förkrossade och har bett om att få sörja i fred i denna svåra tid”.

O'Connor blev 56 år gammal.