Sex and the City-skådisen Willie Garson död

Skådespelaren Willie Garson har gått bart, bara 57 år gammal. Dödsorsaken är ännu inte känd. Garson spelade den skämtsamma agenten Stanford Blatch, Sarah Jessica Parkers rollfigur Carrie Bradshaws bästa killkompis i succéserien – och filmerna – ”Sex and the City”.

”'Sex and the City'-familjen har förlorat en av sina egna. Vår fantastiska Willie Garson”, skriver seriens producent Michael Patrick King i ett uttalande, enligt Variety. ”I den här sorgesamma och mörka stunden tröstas vi av våra minnen av hans glädje och ljus.”

Känslosamma hälsningar till Willie Garson

Mario Cantone spelade Stanford Blatchs partner i tv-serien. I ett känslosamt inlägg på twitter hyllar han sin vän: ”Jag hade inte kunnat ha en mer briljant tv-partner. Jag är förkrossad och överväldigad av sorg. tagen från oss alldeles för tidigt. Du var en gåva från gudarna. Vila min fina vän. Jag älskar dig.”

2009 adopterade Garson en son, Nathen, som delar med sig av sina tankar på Instagram

”Jag älskar dig så mycket, pappa. Vila i frid och jag är så glad att du fick dela alla dina äventyr med mig och kunde åstadkomma så mycket. Jag är så stolt över dig...”

Hans vän Julie Bowen från Modern Family skriver på Instagram:

”Det här krossar mitt hjärta. Willie Garson, en vän som älskade mig när det var som värst (och lät mig veta det) är borta. Faeväl, tjockis. Jag älskar dig för alltid.”

Willie Garson föddes i New Jersey och studerade teater och drama på Wesleyan University och på Yale School of Drama. Han medverkade med små roller i många stora serier och filmer, som ”Skål”, ”Vänner”, ”Twin Peaks”, ”KingPin” och ”I huvudet på John Malkovich” innan det stora genombrottet med ”Sex and the City”.

Sarah Jessica Parker hyllas för stora förändringen