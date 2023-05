– Ja, vi är tre här i kväll, säger hon bredvid maken Alexis Ohanian under en röda mattan-intervju vid Met-galan i New York.

Paret har sedan tidigare den femåriga dottern Alexis Olympia. Williams var gravid med henne när hon 2017 tog hem sin 23:e grand slam-titel i Australian Open.

Den årliga Met-galan är en av modevärldens största festkvällar, då Metropolitan Museum of Art i New York samlar in pengar till museets kostym- och modeavdelning.

Hyllade Lagerfeld

Temat för årets gala var en hyllning till designern Karl Lagerfeld, och Serena bar en svart klänning med djup urringning och pärldetaljer i dekolletage, hår och runt halsen.

Serena Williams har länge varit en modeprofil, både på och utanför tennisbanan. Hon har under åren uppmärksammats för sina i sammanhanget spektakulära tävlingskläder men också ofta figurerat i modemagasin. Williams äger också klädföretaget S by Serena.

I september i fjol spelade Serena Williams sin sista elitmatch under US Open.

