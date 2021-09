Sarah Jessica Parkers stora sorg efter nära vännens död

Skådespelaren Willie Garson dog tidigare i veckan i sviterna av bukspottskörtelcancer. Han blev 57 år gammal.

Garson var framför allt känd för sin roll som Stanford Blatch, Sarah Jessica Parkers rollfigur Carrie Bradshaws bästa killkompis i tv-succén ”Sex and the City” och dess uppföljare på såväl film som nya tv-serien ”And Just Like That…”. Willie Garson och Sarah Jessica Parker blev mycket nära vänner även privat.

”En äkta vänskap som hade utrymme för hemligheter, äventyr, familj, sanning, konserter, bilresor, måltider, sena telefonsamtal, en gemensam hängivelse till föräldraskapet och all hjärtesorg och glädje som medföljer, framgångar, misslyckanden, rädslor, ilska och år tillbringade på inspelningsplatser (särskilt Carries lägenhet) och skratt långt in på natten som både Stanford och Carrie och Willie och SJ”, skriver Sarah Jessica Parker om sin vän på Instagram.

Sarah Jessica Parker: ”Tomrummet efter dig är en krater”

Hon lade upp flera bilder på de två tillsammans.

”Willie, jag kommer att sakna precis allt med dig och dra mig till minnes våra sista ögonblick tillsammans igen. Jag kommer att läsa varje sms från dina sista dagar igen och skriva ner våra sista samtal. Tomrummet efter dig är en krater som jag kommer att försöka fylla med alla dessa välsignade minnen”, skriver Sarah Jessica Parker och avslutar:

”Det här var hans sista ord till mig: ’Väldigt fina armband överhuvudtaget’. Vila i frid, Willie Garson.”