Sågningen: ”En grupp pensionärer”

39 år efter splittringen är Abba tillbaka med ny musik. På torsdagskvällen fick fans äntligen höra de nya låtarna ”I still have faith in you” och ”Don't shut me down”.

Släppet gav eko över hela världen och recensenter har gett låtarna överväldigande positiv kritik. Nyhetskanalen BBC flyttade bland annat sin nyhetssändning för att sända ABBAS presskonferens, och kanalens recensent, Mark Savage, beskrev låtarna som ”Ett listigt stycke pop från två av världens största genier”.

Men i Storbritannien är musikjournalisten Neil McCormick av annat tycke. Han har gett låtarna två av fem möjliga stjärnor.

”Över dystra stråkar hörs en skröplig röst”

I en recension av låtsläppet kritiserar han Abbas nya låtar och ställer sig frågandes om det verkligen var det ”gamla ABBA” som vi hörde.

Han tycker inte heller att Frida Lyngstrand håller måttet på låten ”I still have faith in you”.

Han skriver:

”Över dystra stråkar hörs en skröplig sång från Frida Lyngstrand som undrar: ”Har jag det i mig”? Det är en ledande fråga som hennes bräckliga sång inte har ett övertygande svar på”.

”Den strävar efter episka dimensioner när den återförenade kvartetten ger sig själva en förtroendeomröstning och förkunnar ”vi har de i oss!”. Men ingen mängd av hologramshows kunde få det här att låta ungdomligt eller modernt, eller till och med någorlunda originellt”, skriver han.

Den andra låten, ”Don't shut me down”, är marginellt bättre, skriver McCormick. Även om den också kantas av ”vinglig sång”, menar han.

