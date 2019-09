Så hedrar SVT Arne Weise – gör hyllningsprogram

Minnen, hälsningar och varma kommentarer har flödat efter att den älskade Tv-profilen Arne Weise gick bort under torsdagen.

Arne Weise blev 89 år gammal. Han dog av naturliga orsaker, enligt familjen.

På fredagen uppger SVT:s programdirektör, Jan Helin, i SVT:s ”Morgonstudion” att ett minnesprogram kommer att sättas in för att hedra profilen.

– Det är lite oklart i talade stund när vi har det färdigt, men inom den närmaste tiden så kommer det att sändas ett minnesprogram med Arne Weise, säger Jan Helin.

Jan Helin: ”Legend”

Arne Weise blev känd som en del av hela svenska folkets julfirande mellan 1972 och 2002, då han tände ljuset på julafton i SVT.

Redan när beskedet om hans död kom under gårdagen sa Jan Helin några välvalda ord om honom till Expressen:

– Det är en stor del av tv-historien som har tystnat. Det finns få tv-profiler som haft den nära relationen med svenska folket som Arne Weise hade, inte minst i sin roll som julvärd. Det handlar om mycket mer än att tända det där ljuset. Det handlar om en ton och en självklarhet. Han har betytt mycket för tv-historien.

– Han har varit närvarande som legend. Han har av naturliga skäl inte varit så närvarande fysiskt, men han har varit närvarande som en legend på SVT-huset.

Sonen Andreas Weise: ”Somnade in i sin säng”

Beskedet om dödsfallet kom via sonen Andreas Weise på Instagram – som skrev:

”Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng. Många har känt en samhörighet med vår pappa och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er - hans publik. Vi ber er respektera vår tid av sorg och ge oss det utrymme som behövs under den kommande tiden”.

