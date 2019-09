Polisen i New York fick in larmet om en medvetslös man i en lägenhet på Manhattan vid fyratiden, lokal tid, på söndagen. Ric Ocasek förklarades död på platsen.

Dödsorsaken är ännu oklar, men ingenting tyder på något brott, säger polisen i ett uttalande.

Ocasek uppges ha hittats av sin exfru – tidigare supermodellen Paulina Porizkova – i Ocaseks lägenhet, uppges gällor för amerikanska tidningen Pagesix som även Daily Mail rapporterar om. De två gifte sig 1989, men separerade 2018.

”Ric och jag har varit fredligt separerade under det senaste året. Bilderna på vår lyckliga familj är just det, lyckliga familjebilder; vi är bara inte längre ett par” skrev hon på Instagram förra året.

Paulina Porizkova föddes i dåvarande Tjeckoslovakien och familjen kom till Sverige när hon var tio år. Hon växte upp i Lund innan hon upptäcktes som modell som 15-åring och flyttade till Paris.

Supermodellen mötte Cars-sångaren när de skulle spela in en video till låten ”Drive” 1984.

The Cars valdes in i Rock & Roll Hall of Fame

The Cars fick sitt genombrott i slutet av 1970-talet och som bandets frontman tillsammans med basisten Benjamin Orr var Ric Ocasek en av de mest tongivande i New Wave-rörelsen. The Cars var ett av världens största band under en period, med hits som ”Just What I Needed”, ”You Might Think” och ”Double Life” – vars video enligt VH1 var en av de mest visade på MTV någonsin.

Ric Ocasek och The Cars valdes in i Rock & Roll Hall of Fame förra året. I sitt tal vid ceremonin hyllade Ocazek sin gamla bandkompis Benjamin Orr, som dog i cancer 2000.

– Det känns konstigt att vara här utan honom.

Samma år som The Cars valdes in i Hall of Fame skilde sig Ric Ocasek från sin fru – supermodellen Paulina Porizkova. De två hade varit gifta i 28 år och träffades under inspelningen av videon till ”Drive”, en annan The Cars-hit.

Ric Ocasek sjöng, spelade gitarr och skrev de flesta av The Cars låtar. Efter att bandet splittrades 1988 fortsatte Ric Ocasek med en solokarriär. Han producerade även plattor för band som Bad Religion, Weezer, No Doubt och svenska the Wannadies. Han hade sex söner, två i vart och ett av hans tre äktenskap.