Under fredagen avled artisten Roky Erickson i Austin Texas. Han blev 71 år gammal.

Sångaren beskrivs av magasinet Rolling Stones som en ikon för den psykedeliska rocken och slog igenom tillsammans med bandet ”13th Floor Elevators” på sextiotalet.

Led av psykisk ohälsa

Roky led dock under flera perioder under sin karriär av psykisk ohälsa och har under flera år vårdats på institution för sin sjukdom.

Orsaken till artistens död har ännu inte offentliggjorts men har bekräftats av rockikonens bror.

– Roky levde i så många världar, man kunde inte hänga med. Han levde så mycket och inte alltid på denna planet, säger Roky Ericksons producent Bill Bentley till Variety.

Uppträdde på Hultsfredsfestivalen

Under sin karriär figurerade Roky Erickson i flera bandkonstellationer och har även uppträtt som soloartist.

Mellan åren 2007 och 2011 gjorde artisten flera uppträdanden i Sverige. Bland annat 2007 då han under Hultsfredsfestivalen uppträdde för första gången i Sverige. Samma år spelade han även på Nalen i Stockholm.

2005 porträtterades artistens liv och kamp mot psykisk ohälsa i filmen ”You’re gonna miss me”.

Efter sig lämnar Roky Erickson sin bror Sumner Erickson och son Jegar Erickson.