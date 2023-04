Robert Fux: ”Att vara i drag är att skava mot normen”

Repetitionerna pågår för fullt på Kungliga Operan i Stockholm.

I slutet av april har ”En midsommarnattsdröm” premiär. Robert Fux, 43 gör rollen som Puck.

Det är första gången han, med en lång karriär inom skådespeleri och teater, intar anrika Kungliga Operans scen.

Det är inte den enda han gör för första gången – under våren har Robert Fux synts i SVT som programledare för ”Drag race Sverige”.

– Jag har arbetat länge med drag, men jag har ju inte tänkt att det ska leda fram till ett internationellt tv-program. Jag har jobbat med drag för att det är något jag måste få ur mig och det är något som jag också har kunnat upptäcka tillsammans med andra.

Robert Fux inledde sin dragkarriär för över 25 år sedan och är i dag en av Sveriges mest framstående dragartister. Det började med en ung pojke i Kalmar som hittade till teaterscenen – och kostymförrådet.

– Jag tror att man bär med sig sina kronblad sedan länge. Man är en liten stickling tidigt men man vet inte alltid hur blomman ska se ut. Man vet att knoppen finns där och att någon dag kommer den slå ut på något sätt om plantan får tillräckligt mycket näring och omvårdnad.

– Ibland känns det som att man har haft ganska torftig jordmån och då får man hitta sätt att slingra sig upp och växa sig så kraftig man bara kan bli till man är redo att blomma.

Robert Fux tillsammans med Daniela Rathana, Farao Groth och Kayo i "Drag race Sverige". Foto: SVT Som Puck i "En midsommarnattsdröm" på Kungliga Operan. Foto: KUNGLIGA OPERAN I "Cabaret" på Stockholms stadsteater. Foto: Erik Simander/DN/TT NYHETSBYRÅN Med Linnea Claeson under schlagerkvällen på Stockholm Pride. Foto: Karin Törnblom/TT NYHETSBYRÅN Som konferencier på Expressens kulturfest på Nalen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Det här är Robert Fux Ålder: 43 Gör: Dragartist, skådespelare och programledare Aktuell med: Programledare för ”Drag race Sverige” och som Puck i ”En midsommarnattsdröm” på Kungliga Operan Visa mer

Drag har varit ett sätt att få vara i fred och skapa sin egen konst. Det har också varit ett sätt att möta andra med samma drömmar.

– Vi som människor har ett behov av fantasi och att få uttrycka oss själva. Det är en gemenskap, en stor familj.

”Klart att det har sitt pris”

Ofta förknippas drag med glitter, glamour, grandiosa outfits och enastående uppträdanden.

Samtidigt finns en mörk baksida.

– I ett samhälle måste man hela tiden förhålla sig till normer och att vara i drag är ett sätt att skava mot normen, det är ett sätt att göra upp med trånga kartonger som en vuxenvärld vill placera en i ibland. Det är klart att det har sitt pris.

”Jag var inte den populäraste killen på skolan, men jag kunde bli viktig och populär på fritiden där jag fick välja mitt umgänge och det är på något sätt nördarnas revansch”, säger Robert Fux. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

I ”Drag race Sverige” har deltagare berättat om mobbning och utanförskap – men också om övergrepp. En av deltagarna har vittnat om när hon togs till en kyrka som skulle utföra en exorcism för att ”driva ut demoner”.

– Det är viktigt i det här tv-formatet att både berätta om mörkret också, som man inte behöver vara rädd för, utan ett mörker som är mänskligt. Vi är inte så olika varandra som människor. Sedan är drag queens experter på att hålla upp sin smärta och förvandla den till scenkonst.

På vilket sätt har du själv gjort det?

– För mig var det när jag började spela musik och upptäcka musikskolan. Sedan började jag spela teater, sedan började jag dansa. Innan jag upptäckte dragen så fanns det ett litet viktigt smörgåsbord av fritidsaktiviteter.

– Jag var inte den populäraste killen på skolan, men jag kunde bli viktig och populär på fritiden där jag fick välja mitt umgänge och det är på något sätt nördarnas revansch. Drag är ju också ett sätt att från början inte vara coolast kanske, men kanske hitta det där sammanhanget där man får vara – punkt.

”Jag kände direkt att det här var ett kall”, säger Robert Fux om att få leda ”Drag race”. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”Jag ville göra saker på andra sätt”

Att leda ”Drag race” är den största frågan man kan få inom dragvärlden, säger Robert Fux.

Sedan starten i USA 2009 har programmet varit en megasuccé och konceptet har tagits till flera andra länder runtom i världen de senaste åren, däribland Sverige.

Det här är "RuPaul's drag race" Dragikonen RuPaul Charles ligger bakom det framgångsrika programkonceptet tillsammans med produktionsbolaget World of wonder. I programmet tävlar drag queens mot varandra i olika utmaningar. De visar upp sina kunskaper i allt från skådespeleri, komedi, sång, mode och smink. Programmet har hyllats för att ha gjort dragkulturen mainstream. Sedan starten 2009 har tolv internationella versioner skapats och ytterligare tre länder har köpt tv-formatet. Visa mer

Fans över hela världen följer de olika internationella versionerna lika intensivt som det amerikanska originalet. Med det kommer en hel del förväntningar – och givetvis höga krav.

– Jag kände direkt att det här var ett kall. Jag ville också göra vissa saker fullt ut som man gör i USA och saker vi måste göra, men jag ville också göra saker på andra sätt.

”Jag är mamma i det här programmet och en mamma får vara både sträng och ha lite gråtande barn runt sig. Det är inga problem, i det stora hela tar jag hand om alla.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”De' va' la gala, 'schtår du!”

Jag kan tänka mig att mycket redan är bestämt när det kommer till programmets utformning. Hur mycket fick du vara med och bestämma?

– Det roliga är att man kan känna igen programmet över hela världen. Man kan känna igen dekoren, man kan känna igen färgerna, deltagarnas sätt att prata och uppträda. Vissa ”sayings” som Ru har som man känner igen, men som får översättas om man vill. Det är ju mycket upp till programledaren att sätta sin prägel.

– Jag älskar att arbeta med ord så för mig var det nästan det roligaste i förarbetet, att titta på hur många fraser har vi och vilka moment måste jag göra och hur tävlingen ser ut, hur kan jag sätta min prägel på det?

”Shantay, you stay” har blivit ”Shantay, jag vill se mer av dig” och i stället för ”She had done already had herses” får deltagarna höra ”De' va' la gala, 'schtår du!” när en ny tävlingsdag inleds.

De typiska slagorden är en stor del av ”RuPauls drag race” och Robert Fux säger att varenda fras har vägts ”på guldvåg”.

– Mycket i min vokabulär är också sådant som är hämtat från gamla drag queens som jag har mött i mitt liv eller andra har mött. De kanske inte är så lätta att förstå från början men det finns en nyckel till vartenda ord och i varenda bokstav har jag varit delaktig.

”Jag är lika nervös som alla tittare”

Mara – mod, ambition, riv och artisteri

Under våren har Robert Fux letat efter Sveriges första drottning av ”Drag race” med ledorden mod, ambition, riv och artisteri. Tillsammans bildar de ”mara”.

– En riktig gala-mara! Det är ett gammalt uttryck för en drag queen. Därför tyckte jag att det var härligt att bygga mara, säger Robert Fux.

Även om Robert Fux har sällskap av andra jurymedlemmar som ger sitt omdöme är det han som har det sista ordet och bestämmer vem som får stanna kvar och vem som får tacka för sig.

– Det är lätt att tro att jag bedömer utifrån hur snygg man är eller hur glamoröst man tolkar sitt uppdrag. För mig handlar artisteri om någonting annat också och saker som går under utan också.

”Jag har varit väldigt noggrann med att ta fram mina looks. Jag är inte en ”female impersinator” i början, jag bär väldigt sällan vanliga klänningar, jag visar sällan hudfärgade ben, jag har aldrig bröst och jag har aldrig peruk.” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Tittarna har dock inte alltid hållit med om besluten som tagits och i sociala medier har tonen emellanåt varit hård.

– I’m not here to make friends. Jag är här för att bedöma och jag är här för att också, naturligtvis, ta obekväma beslut. Jag är medveten om att det rör upp känslor, jag lever inte mitt liv i sociala medier, men det är klart att jag tar del av att folk är engagerade, säger Robert Fux och fortsätter:

– Det jag inte accepterar är när det går över gränsen. Man kan heja på sitt lag, även när det är ett fotbollslag och det är ju härligt kan jag tänka mig, jag har aldrig varit på en fotbollsmatch. Men det finns något som kan glida över i huliganism när man springer in på arenan och slår sönder allt som finns för att ens lag inte vann. För mig är det viktigt att komma ihåg att den här arenan som drag race är är viktigt att bevara även för kommande generationer, kommande säsonger.

Gynnar den svenska dragkulturen

Den första säsongen av ”Drag race Sverige” går i mål på söndagen med den stora finalen och en vinnare ska utses. I Stockholm och Malmö har folk samlats på barer och restauranger varje söndag för att se de nya avsnitten tillsammans och på Tiktok har Elecktras ”Unna daj” blivit ett fenomen.

Samtidigt har SVT varit öppna med att tittarsiffrorna inte varit det man hoppats på.

Premiäravsnittet i början av mars sågs av totalt 913 000 personer. Det andra avsnittet bänkade sig endast 185 000 sig framför tv:n, något bland annat QX rapporterat om.

Imaa Queen och Endigo i "Drag race Sverige". Foto: SVT "RuPaul's drag race" har sedan starten i USA 2009 har varit en megasuccé. Foto: TOLGA AKMEN / EPA Robert Fux som programledare i "Drag race Sverige". Programmet har final på söndag. Foto: SVT

Trots de låga tittarsiffrorna menar Robert Fux att programmet kommer gynna den svenska dragkulturen.

– Sveriges dragkultur ska vi vara väldigt stolta över och den ska bara fortsätta växa och utvecklas. Det kan det göra genom ”Drag race Sverige” till exempel.

– Jag får hundratals DM:s om dagen. Jag får också mycket från unga queens och kings som visar upp sig själva, vill visa vad de gör och visa upp sig själva. Men det är också alla möjliga som står och mimar framför tv:n i alla åldrar. Det är väldigt roligt att märka att det sätter ett stort avtryck, så det är självklart att det här kommer ge mycket för efterväxten också.