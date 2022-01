Peter Bogdanovich regidebuterade med filmen ”Targets” 1968, men det stora genombrottet kom med ”The Last Picture Show” 1971. Filmen, baserad på Larry McMurtrys roman, nominerades till åtta Oscar, bland annat bästa film, manus och regi, och vann två. Bogdanovich och McMurtry vann en Bafta för manuset till filmen. Han blev ihop med Cybill Shepherd som spelade huvudrollen och de hade ett sju år långt förhållande.

Framgången med ”The Last Picture Show” gjorde Peter Bogdanovich till en av Hollywoods hetaste filmregissörer. Han följde upp det med publiksuccén ”What's Up, Doc?” 1972 med Barbra Streisand och kritikersuccén ”Paper Moon” 1973 med fader-dotter-kombon Ryan och Tatum O’Neal för vilken han nominerades till en Golden Globe för regi. Resten av karriären nådde dock aldrig samma höjder. Bogdanovichs sista film som regissör blev ”She’s Funny That Way” 2014 med Owen Wilson i huvudrollen.

Hans flickvän Dorothy Stratten mördades 1980 av maken hon separerat från. Bogdanovich gifte sig senare med Strattens syster Louise men de skilde sig 2001.

Var med i ”Sopranos”

Bogdanovich blev känd för en ny generation genom tv-serien ”Sopranos” där han spelade doktor Elliot Kupferberg, terapeut till huvudpersonen Tony Sopranos terapeut.

Bogdanovich var en hängiven filmälskare som skrev en kort recension om varenda film han någonsin såg. Han intervjuade många legendariska Hollywood-profiler och skrev flera böcker om Hollywoods guldålder. Han var god vän med Hollywood-ikonen Orson Welles (”Citizen Kane”) vars sista film ”The Other Side of the Wind” han hjälpte till att färdigställa 2018, 33 år efter Welles död.

