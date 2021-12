Reggae-ikonen död – blev 68 år

Robbie Shakespeare har nyligen haft problem med njurarna och befann sig på ett sjukhus i Florida när han avled vid 68 års ålder efter ett kirurgiskt ingrepp.

Robbie Shakespeare samarbetade sedan 1970-talet med trummisen Sly Dunbar både som rytmsektion och produktionsduo. Han arbetade bland annat med Bob Dylan, Grace Jones, Peter Tosh, Joe Cocker, Gregory Isaacs, Dennis Brown och Gwen Guthrie. Duon nominerades till elva Grammy och vann två.

En av tidernas främsta basister enligt Rolling Stone

När Rolling Stone förra året sammanställde en lista över de 50 främsta basisterna någonsin hamnade Robbie Shakespeare på 17:e plats.

– Jag uppskattar att andra märker vad vi gör för musiken, det får mig att känna mig ung igen, sade Robbie Shakespeare till Jamaica Gleaner när listan publicerades.

Mellan 1985 och 2014 släppte Sly and Robbie sex album under eget namn. Låten ”Boops (Here To Go)” med det ikoniska visslade partiet, från skivan ”Rhythm Killers” blev en hit och nådde tolfte plats på brittiska singellistan 1987.

– Förlusten av Robbie kommer att kännas av både här och utomlands, säger Jamaicas kulturminister Olivia ”Babsy” Grange.