Prinsparet: Vi rullade ut röda mattan för Meghan

I augusti släpps boken ”Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, en biografi om prinsparet.

Boken uppges ha skrivits i samarbete med personer i prinsparets närhet, och Buckingham Palace har varit djupt oroade över bokens innehåll, enligt Daily Mail.

I boken beskrivs bland annat relationen mellan prinsparen Harry och Meghan, ”Sussexes” och Kate och William, ”Cambridges”, som iskall.

Enligt boken ska hertiginnan av Cambridge inte ha ansträngt sig för att få Meghan att känna sig välkommen, och dessutom ska de inte haft mycket gemensamt. Bland annat ska Kate ha avvisat Meghan under hennes officiella avsked från kungahuset.

Nu uppger personer nära ”Cambridges” att paret gjort allt de kunnat för att få Meghan att trivas.

Lagade veganmat åt Meghan

De ”välkomnade Meghan med öppna armar”, enligt uppgifter till Daily Mail. Bland annat ska de ha bjudit in henne till Anmer Hall, familjens privata hem i Norfolk, där Kate ska ha lagat veganmat bara till Meghan.

”Det är bara helt fel att att beskriva det som att de inte pratade och totalt fel att säga att 'Cambridges' inte var välkomnande.”, säger en vän till paret.

De ska också ha bjudit in Meghans vänner och brudtärnor till en fest innan bröllopet 2018 – och Kate ska ha bjudit in Meghan att följa med på Wimbledon med henne.

Enligt uppgifter till Vanity Fair ska Kate också ha köpt blommor till Meghan under åren för att försöka reparera relationen.

