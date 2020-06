Den nya biografin ”Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family” släppts i augusti.

Men redan nu skapar den rubriker.

I boken framgår nya detaljer om prins Harrys och hertiginnan Meghans val att ta ett kliv tillbaka i det brittiska kungahuset.

Författaren hävdar att prins Harry varit ”djupt olycklig länge” och att han därför diskuterade med Meghan om att lämna kungahuset, skriver The Sun.

Diskussionerna om det historiska beslutet ska ha påbörjats redan före bröllopet, enligt nya boken.

Nya detaljerna om Meghans och Harrys flytt

Enligt The Sun har boken skrivits med både Harrys och Meghans vetskap.

Prinsparet ska till och med pratat med författaren innan de gjorde flytten över Atlanten och till USA. Författaren ska även ha pratat med nära vänner till dem.

– Sanningen är att Harry drev fram det beslutet. Boken kommer göra det tydlig och förklara varför det blev så, säger en uppgiftslämnare till tabloiden.

Prins Harry har tidigare rutit ifrån mot brittiska medier som rapporterat att Meghan ska ha spelat en avgörande roll i deras gemensamma beslut att lämna kungahuset och Storbritannien.

I dag bor prins Harry och Meghan i Los Angeles, USA, tillsammans med deras ettåriga son.

En av författarna till boken, Omid Scobie, har tidigare sagt att ”projektet” började för två år sedan och det har tagit vändningar som ingen kunde förutse, skriver Daily Mail.

