Prinsessan och prinsens hyllning till vännen Avicii

Tim ”Avicii” Bergling gick bort bara 28 år gammal. Nu hyllas världsartistens framgångsrika liv med ett museum.

Avicii experience, i centrala Stockholm, invigdes under onsdagen av Tim Berglings vänner, prins Carl Philip och prinsessan Sofia.

Den svenske hitmakaren spelade på prins Carl Philips och prinsessan Sofias bröllop 2015.

Och paret har tidigare berättat om sin sorg efter vännens bortgång och hur tacksamma de är för att de fick lära känna honom. De har också tackat för han gjorde deras bröllop oförglömligt.

Under invigningen av det nya museet talade prinsessan Sofia direkt till Tims pappa Klas Bergling.

Prinsessan Sofia använde sig av Aviciis låt ”The Night”, som ursprungligen hette ”My father, när hon hyllade Avicii och hans pappa Klas Bergling.

”My father told me. When thunderclouds start pouring down

Light a fire they can’t put out. Carve your name into those shining stars”, reciterade prinsessan Sofia vid Klas Berglings sida.

Orden till Tim ”Avicii” Berglings pappa

Hon fortsatte:

”He said, go venture far beyond the shores.

Don't forsake this life of yours.

I'll guide you home no matter where you are”.

Hon vände sig sedan direkt till Klas Bergling och sa:

– Och Klas, det är exakt vad du har gjort här för din son, du har guidat din son hem.

Både prinsessan Sofia och prins Carl Philip var tagna av muséet där man bland annat byggt upp Aviciis pojkrum.

– Vi är hedrande att öppna den här vackra och känslosamma upplevelsen, säger prins Carl Philip.