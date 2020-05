Prinsens oro över vännerna – livsverk riskerar att krossas

Kronprinsessan Victorias och prins Daniels vardag är sig inte lik i coronatider.

Men under ett framträdande berättar Daniel att hans tankar just nu går till vänner vars drömmar och livsverk riskerar att gå under.

– Jag har väldigt många kompisar som driver företag, många är otroligt oroliga nu och lider svårt, säger han i Prins Daniels Fellowships webbsändning.