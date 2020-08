Prins Carl Philip i olycka med go-carten på motorbanan

Prins Carl Philip har i flera år engagerat sig i motorsporten för att lyfta fram nya talanger. Det hela började 2013 då prinsen tog initiativ till ”Prins Carl Philips Racing Pokal”. Den första tävlingen avgjordes i Lidköping samma år och har därefter fortsatt att arrangeras där. Årets upplaga har flyttats till Eskilstuna och hålls nu på GTR Motorpark under den 28-30 augusti.

Under fredagens träning inför tävlingen i helgen var prins Carl Philip med om en olycka. Ett däck åkte av under hans tredje varv på banan, vilket gjorde att go-carten for rakt ut i gruset där han sedan blev stående tills dess att alla kört klart. Efter det kunde hans go-cart bogseras bort och han likaså av en fyrhjuling.

Här blir prinsen upphämtad efter att hans däck åkte av på go-carten. Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

Prinsessan Sofia är inte på plats

Prinsessan Sofia har under tidigare tävlingar varit med och hejat på sin kärlek, men i år är hon inte på plats.

– Hon är inte med, säger hovets informationschef Margareta Thorgren och tillägger:

– Därför att att prinsen åker på racingen och prinsessan Sofia stannar hemma med barnen.

Tog en paus

Prinsen meddelade 2019 att han valt att ta en paus från sin racingkarriär för att satsa på familjen.

”Under 2019 kommer jag fokusera min tid på familjen och blickar i stället fram emot 2020 när det gäller racing”, skrev prinsen på Instagram då.

”Jag utesluter dock inte något inhopp under året, för att hålla i gång min körning.”

Prinsparet om att barnen får växa upp utan titlar