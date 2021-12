Pojkbandsstjärnan: Jag har gjort en vasektomi

Ronan Keating, 44, blev förra året pappa för femte gången när frun Storm födde dottern Coco. Han sade då att han övervägde att genomgå en vasektomi, manlig sterilisering som innebär att sädesledarna skärs av.

– Storm sade det till mig ett par veckor efter det att Coco föddes. Hon sade, ”Okej, nu måste du verkligen genomgå en vasektomi och jag svarade ”Vad?! Det här har vi inte pratat om!” Hon sade, ”Nej, nu får det vara nog. Vi har fem underbara barn och det är en välsignelse men det räcker nu, vi behöver sätta stopp för det här, sade Keating i programmet ”Loose Women”.

När han var med i brittiska tv-programmet ”Celebrity Juice” i veckan fick Keating frågan om han kunde bekräfta eller dementera om han har genomgått en vasektomi. Ronan Keating såg först lite lätt generad ut av frågan men svarade sedan.

– Jo, det har jag. Jag har genomgått en vasektomi. Frihet! Frihet!, ropade Ronan Keating.

När George Michaels låt ”Freedom” började spelas ställde sig Ronan Keating upp och juckade i takt till musiken.

Boyzone hade sex singelettor i England

Ronan Keating fick barnen Jack, 22, Missy, 20, och Ali, 16, med sin första fru Yvonne Connolly. Han har fått sonen Cooper, 4, och dottern Coco, 1, med andra frun Storm.

Ronan Keating var en av medlemmarna i irländska pojkbandet Boyzone som hade flera hits på 1990-talet med låtar som ”Words”, ”Baby Can I Hold You” och ”Picture Of You”. Boyzone hade sex ettor på singellistan i England och gruppens fyra första skivor toppade albumlistan i landet. Största framgången i Sverige kom med låten ”No Matter What” som nådde andraplatsen på singellistan 1998. Efter att ha splittrats 2000 återförenades bandet sju år senare. Sista skivan kom 2018 och Boyzone-medlemmarna meddelade för två år sedan att de åter hade gått skilda vägar.

Keating har även nått framgångar som soloartist. Singeln ”When You Say Nothing at All” nådde förstaplatsen i flera länder och andraplatsen i Sverige.

