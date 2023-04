Podd-profilens sista råd till barnen när hon var döende

Deborah James, podd-profil på BBC, dog i juni förra året i sviterna av tarmcancer. Hon blev 40 år.

Hon ägnade sista tiden åt att skriva boken ”How to live when you could be dead” som kommer i augusti. Men redan nu har ett utdrag släppts.

Mycket handlar om vad hon har lärt sig under åren med sjukdomen vilket leder till att fyrbarnsmamman ger sina sista råd till barnen.

”Jag tror på självuppfyllande profetior. Jag tror på rebelliskt hopp. Jag tror att mina barn kommer att klara sig när jag dör. Jag vill att de ska inse att livet inte alltid blir som man har tänkt sig. Man kan planera och sätta upp mål, men glöm aldrig det faktum att livet ibland är mer intressant när man tänker utanför boxen. Så var modig, våga chansa och tro på dig själv”, skriver James.

”Gift dig bara för kärleks skull”

Hon uppmanar sina barn att inte ”skjuta upp allt till pensionen”.

”Upplev världen nu. Lär dig att balansera att leva i nuet med att planera för framtiden, hur svårt det än må vara. Gift dig bara för kärleks skull”, skriver James.

Hon poängterar att vi ”får 86 400 sekunder varje dag” men inte uppskattar deras värde till fullo förrän de börjar ta slut. Deborah James avslutar med sitt ”främsta råd” till barnen:

”Gör det du vill med de sekunderna.”

LÄS MER: William och Kates hälsning till Deborah James efter beskedet