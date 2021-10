Paul McCartney: Dylan lärde oss att röka gräs

Det var under sommaren 1964.

The Beatles var, enligt McCartney, troligen i New York – men i vart fall på ett hotellrum när Bob Dylan plötsligt dök upp.

– Vi satt och drack, som vanligt, festade lite. Vi hade beställt dricka från room service, på den tiden drack vi bara franskt vin och whiskey med cola – Dylan hade försvunnit in i ett rum, återberättar Paul McCartney i sina kommande memoarer ”The Lyrics: 1956 to the Present” som The Times of London publicerat ett utdrag ur.

Plötsligt var Ringo borta

Enligt McCartney ska då Beatlestrummisen Ringo Starr plötsligt försvunnit och sedan kommit tillbaka, med ett annorlunda uttryck i ansiktet. Ringo ska ha berättat att han just fått röka lite gräs med Bob Dylan och bandet blev mycket nyfikna och sökte då upp singer-songwritern.

– Han gav oss ett bloss på jointen, berättar McCartney.

– Plötsligt fungerade det: Vi började fnittra och skratta åt varandra. Jag kommer ihåg att George (Harrisson reds. anm.) försökte rymma i väg. Jag sprang efter, det var jättekul, som två seriefigurer som jagade varandra.

Sedan den dagen kom drogen att vara en återkommande del av bandets repertoar. McCartney har senare berättat att han slutade röka gräs när han blev morfar.

