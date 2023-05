Under åren är det många som har uttryckt oro för kung Charles hälsa på grund av hans händer. De beskrivs som ”överdrivet röda och svullna” och hans fingrar har beskrivits som ”korvfingrar”.

Medicinskt kunniga som studerat bilderna säger att en möjlig förklaring till svullnaden är lymfödem, rapporterar The Independent.

Tillståndet lymfödem beror på att den kroppsvätska som kallas lymfa har svårt att transporteras bort och i stället samlas mellan huden och musklerna. Lymfödem går oftast inte att bli av med, men det finns behandling som minskar besvären, skriver 1177.

Chun Tang, läkare vid Pall Mall Medical i Manchester nämner ledgångsreumatism, bakterieinfektioner och tuberkulos som möjliga förklaringar.

– Svullna fingrar är ofta symptom på att vatten stannar kvar, vilket kan bero på flera olika hälsotillstånd, säger han till Daily Mail.

”Korvfingrar precis som jag”

Samtalen om kungens händer har förföljt honom i hela hans liv. Dagen han föddes beskrev hans mamma, drottning Elizabeth, dem i ett brev till sin musiklärare, rapporterar The Mirror.

”Bebisen är väldigt söt och vi är enormt stolta över honom. För att vara en bebis har han intressanta händer.”

”De är rätt stora, men med fina långa fingrar, ganska olika mina och definitivt olika hans fars. Det ska bli intressant att se hur de kommer att bli. Jag har fortfarande svårt att tro att jag har ett eget barn.”

Kung Charles har själv kommenterat sina händer, bland annat i ett brev till en vän efter prins Williams födelse. Enligt biografin ”Charles the man who will be king” skrev kungen följande:

”Jag kan inte sätta ord på hur glad och stolt jag är. Han ser förvånansvärt aptitlig ut och har korvfingrar precis som jag.”

Kungens fingrar har uppmärksammats vid ett antal tillfällen på senare år.

Bland annat tog prins William upp sin pappas fingrar på ett lättsamt sätt i ett tal på Charles 70-årsdag år 2018. William skrev då att han önskade att Charles ”korvfingrar” skulle sluta skriva så många brev så att han kunde tillbringa mer tid med sina barnbarn.

