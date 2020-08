One Direction-stjärnans succé efter uppbrottet

För fyra år sedan splittrades det omåttligt populära pojkbandet One Direction. Till en början var det sagt att pausen endast skulle vara i 18 månader, men än har bandet inte återförenats.

Samtliga medlemmar har dock fortsatt göra musik på olika håll.

För Harry Styles, 26, har solokarriären varit en solskenshistoria.

Enligt The Sun har den tidigare pojkbandsmedlemmen dragit in närmare 50 miljoner brittiska pund, motsvarande närmare 571 miljoner svenska kronor, under sina tre år som soloartist.

Sålde 70 miljoner album

På musikförsäljning har Harry Styles tillgångar på 24,7 miljoner brittiska pund i företaget Erskine Records. Vidare har 26-åringen även dragit in 21,8 miljoner på konserter genom hans företag Erskine Touring.

Ytterligare 3,4 miljoner brittiska pund har 26-åringen i ett tredje företag, HSA Publishing.

Utöver de närmare 50 miljoner brittiska pund som Harry Styles tjänat som soloartist drog han även in flera miljoner under tiden som medlem i One Direction.

Bandet sålde totalt 70 miljoner album världen över innan de meddelade att de skulle ta en paus.

