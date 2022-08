Skådespelerskan och sångerskans familj skriver i ett uttalande på Instagram att Olivia Newton-John dog fridfullt på sin ranch i södra Kalifornien i USA under månadagsmorgonen, omgiven av familj och vänner.

”Vi ber er att respektera familjens privatliv under denna svåra tid”, skriver maken John Easterling.

Familjen uppger ingen dödsorsak, men en källa nära Newton-John bekräftar för TMZ att hon somnat in efter att ha haft cancer i 30 år.

”Olivia har varit en symbol för triumfer och hopp i över trettio år och delat sin resa med bröstcancer. Hennes läkande inspiration och banbrytande erfarenhet av växtmedicin fortsätter med Olivia Newton-John Foundation-fonden, tillägnad forskning om växtmedicin och cancer”, skriver maken i uttalandet.

Obotligt sjuk i bröstcancer

73-åriga Newton-John lämnar förutom maken efter sig dottern Chloe Lattanzi, 36, systern Sarah Newton-John och brodern Toby Newton-John med familjer.

Skådespelerskan är mest känd för sin huvudroll som Sandy i musikalen ”Grease” från 1978, där hon spelade mot John Travolta. Hon har också en lång och framgångsrik musikkarriär bakom sig, med bland annat fyra Grammy-vinster och 100 miljoner sålda skivor. Bland hennes största hits finns ”Let me be there” från 1971, ”You're the one that I want” med John Travolta från 1978 och ”Physical” från 1981.

Hon hade länge varit obotligt sjuk i cancer och genomgått flera tuffa behandlingar. Hon fick först diagnosen 1992, och senare ett återfall 2013 som hon hanterade i hemlighet – och sedan kom sjukdomen tillbaka en tredje gång 2017. Då var den obotlig.

Stjärnan föddes i England och växte upp i Australien, men bodde sedan många år tillbaka i USA och Kalifornien där hon ägde bland annat en hästranch.

Travoltas kärleksfulla ord

John Travolta, Newton-Johns motspelare i ”Grease”, kommenterar skådespelerskans bortgång med känslosamma ord.

”Min kära Olivia, du gjorde alla våra liv så mycket bättre. Ditt avtryck var enormt. Jag älskar dig så mycket”, skriver John Travolta på Instagram och avslutar med ”Din Danny, din John!”.

Barbara Streisand har publicerat en bild på Instagram och skriver:

”För ung för att lämna den här världen. Må hon vila i frid.”

Ur arkivet: Svenska soldater tolkar ”Grease”