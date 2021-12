Ola Rapace: ”Jag har betett mig hänsynslöst”

Ola Rapace började sin karriär inom teatern. Den första större rollen inom tv kom 1999, då han medverkade i tv-serien ”Sjätte dagen”. Sedan dess har storproduktionerna avlöpt varandra, såväl i Sverige som internationellt. På sidan av skådespelet på skärmen har han också varit med i teateruppsättningar på Dramaten och Stockholms stadsteater.

Här är några av produktionerna Ola Rapace varit med i:

• Tillsammans (2000)

• Tusenbröder (2002)

• Wallander, totalt 13 avsnitt (2005-2006)

• Svinalängorna (2010)

•Skyfall (2012)

• Angels in america på Stockholms stadsteater (2011)

• Tommy (2014)

• Farang (2017)

• Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)

• The Last Kingdom (2018)