Moment Group består av bland annat 2Entertain, som är en av Sveriges största producenter av musikaler, teaterföreställningar, shower och konserter.

Bolaget står även bakom välkända koncept som Wallmans, Hamburger Börs, Kungsportshuset i Göteborg med KPH Matbar, Star Bowling och Golden hits.

Under pandemin har bolaget tvingats ställa in majoritet av all verksamhet. Men efter regeringen nya besked kring att endast åtta personer tillåts vid offentliga evenemang har företaget passerat en ny krissituation.

– Med gårdagens senaste restriktioner är det kolsvart. För resten av december är största delen av intäktsmöjligheterna bortblåsta. Över nittio procent av intäktsmöjligheterna i koncernen kan vi inte längre realisera då vi nu har belagts med näringsförbud. Om man tittar på vår typ av industri är november och december de i särklass bästa månaderna på året, säger Otto Drakenberg, tillförordnad vd och koncernchef på Moment Group.

”Säkrare på våra arenor”

Just nu pågår Måns Zelmerlöv och Per Anderssons julshow på Hamburger Börs.

Men också den kommer nu ställas in.

– Vi har dragit i gång med julshower på Hamburger Börs. Som fick jättefina recensioner. Vi drog även i gång Wallmars Salonger med jättefina recensioner. Vi har även fått bra kritik för vår coronasäkerhet. Jag tror att det är säkrare på våra arenor än på de flera köpcentrum i Sverige, säger Otto Drakenberg.

Andra välkända artister som uppträtt på Hamburger Börs är Lena Philipsson, Björn Skifs och Lill Lindfors.

Måns Zelmerlöw och Per Andersson intar scen inför en begränsad publik och minimalt med tillgängliga biljetter på Hamburger Börs. Efter sju shower måste den läggas ner för i år. Foto: PETER KNUTSON

Moment Group har nu fram till torsdag på sig att rädda företaget, annars återstår rekonstruktion alternativt konkurs.

– Vår likviditet är på väg att ta slut så om ingen ny finansieringslösning kommer på plats i veckan måste vår styrelse senast på torsdag bestämma om en formell process. Det kan antingen vara konkurs eller företagsrekonstruktion, säger Otto Drakenberg.

”Vi måste tacka för oss”

Han fortsätter.

– Vi jobbar för fullt för att hitta lösningar innan slutet av den 19 november för att förhindra en formell process. Vi har fortfarande sådana förhoppningar.

Han tycker att regeringen har gjort fel beslut med de nya coronarestriktionerna.

– Den uppkomna situationen hade kunnat undvikas eller betydligt mildras om myndigheterna agerat annorlunda med situationsanpassade restriktioner och tillräckliga stödåtgärder. Det vore därför nedrigt om vi måste tacka för oss.

Otto Drakenberg ifrågasätter varför en julshow inte får ha öppet när folk får trängas på tunnelbanan.

– Det är absurt att det nu skall vara okej att fortsätta vara nära varandra på tunnelbanan, bussen och i köpcentrat men inte okej för Måns Zelmerlöv att sjunga på scen för en coronasäkrad restaurangpublik. Men när han lämnar lokalen blir allt okej för trubadurundantaget tagits bort.

