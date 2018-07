Nobelpristagaren brandtal mot kärnvapen

INLEDNINGEN

Mäktig! Beatrice Fihn inleder med en inspelning från när hon i telefon får besked av hon och ICAN tilldelas Nobels fredspris. Vi får höra henne stamma ”wow!” flera gånger och det är onekligen hur stort som helst.

KÄNSLORNA

Inledningen är det mest känslosamma men här finns också känslosamma skildringar av hur atombomberna över Japan drabbade civilbefolkningen.

SKRATTEN

En kampanj mot kärnvapen är ingen skrattfest men man lyssnar med ett leende på läpparna när hon berättar om mötet med den stora världen och de dörrar som öppnats – och hur ICAN bestämt sig för att fira varje delseger mot kärnvapen med fest.

AVSLUTNINGEN

I mitten av sommarpratet går Beatrice Fihn till rasande attack mot Stefan Löfven för att Sverige inte skrivit under förbudet mot kärnvapen och hon slutar med att uppmana folk att engagera sig i höstens val.

MUSIKEN

Engagerad musik, givetvis.

LÅTLISTAN

(You) Got What I Need – Freddie Scott

I’m on Fire – Bruce Springsteen

Public Service Announcment – Jay-Z

Raw – Sigrid

Never let me down – Kanye West

Där Dit Vinden kommer – Lorentz & Duvchi & J J & Jage & Joy

Downtown Train - Tom Waits

Break it Up – Patti Smith

Dance Tonight – Lucy Pearl

Wild horses – The Rolling Stones

Fu-Gee-La – Fugees

Bob Marley’s Redemption Song – John Legend (Nobel Peace Price)