Netflix vann tyngsta priset till slut – efter 16 missar

Största vinnarna på Emmygalan blev ”The Crown” och ”The Queen's Gambit” med elva priser var.

”The Crown” fick inte bara en Emmy för bästa dramaserie, serien tog nästan hem rubb och stubb i skådespelarkategorierna för drama. ”The Crown” vann för bästa manliga huvudroll, kvinnliga huvudroll, manliga biroll, kvinnliga biroll och kvinnliga gästskådespelare. Det var bara bästa manliga gästskådespelare serien inte prisades för. ”The Crown” blev även Emmy-vinnare i regi- och manus-kategorierna.

– Jag önskar att min pappa hade varit här så han kunde se detta. Jag förlorade min pappa under covidpandemin och han hade älskat allt det här, sade Olivia Colman som fick en Emmy för bästa kvinnliga huvudroll för ”The Crown” enligt Deadline.

På komedisidan var Apple TV Plus-serien ”Ted Lasso” den stora vinnaren. Serien fick priser för bästa komediserie, manliga huvudroll, kvinnliga biroll och manliga biroll.

Netflix fick vann en Emmy för bästa miniserie för ”The Queen’s Gambit”. Kate Winslet (”Mare of Easttown”) och Ewan McGregor (”Halston”) tog hem huvudrollspriserna i den kategorin

Här är vinnarna på Emmygalan 2021

Bästa dramaserie

”The Crown”

Bästa komediserie

”Ted Lasso”

Bästa miniserie

”The Queen’s Gambit”

Bästa manliga huvudroll i en dramaserie

Josh O’Connor (”The Crown”)

Bästa kvinnliga huvudroll i en dramaserie

Olivia Colman (”The Crown”)

Bästa manliga huvudroll i en komediserie

Jason Sudeikis (”Ted Lasso”)

Bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie

Jean Smart (”Hacks”)

Bästa manliga huvudroll i en miniserie eller tv-film

Ewan McGregor (”Halston”)

Bästa kvinnliga huvudroll i en miniserie eller tv-film

Kate Winslet (”Mare of Easttown”)

Bästa pratshow

”Last Week Tonight With John Oliver”

Bästa tävlingsprogram

”RuPaul’s Drag Race”

Bästa tv-film

”Dolly Parton’s Christmas On The Square”

Bästa manliga biroll i en dramaserie

Tobias Menzies (”The Crown”)

Bästa kvinnliga biroll i en dramaserie

Gillian Anderson (”The Crown”)

Bästa manliga biroll I en komediserie

Brett Goldstein (”Ted Lasso”)

Bästa kvinnliga biroll i en komediserie

Hannah Waddingham (”Ted Lasso”)

Bästa kvinnliga biroll i en miniserie eller tv-film

Julianne Nicholson (”Mare of Easttown”)

Bästa manliga biroll i en miniserie eller tv-film

Evan Peters (”Mare of Easttown”)

Bästa manliga gästskådespelare i en dramaserie

Courtney B. Vance (”Lovecraft Country”)

Bästa kvinnliga gästskådespelare i en dramaserie

Claire Foy (”The Crown”)

Bästa manliga gästskådespelare i en komediserie

Dave Chappelle (”Saturday Night Live”)

Bästa kvinnliga gästskådespelare i en komediserie

Maya Rudolph (”Saturday Night Live”)

Bästa manus i en dramaserie

Peter Morgan (”The Crown”)

Bästa regi i en dramaserie

Jessica Hobbs (”The Crown”)

Bästa manus i en komediserie

Lucia Aniello, Paul W Downs och Jen Statsky (”Hacks”)

Bästa regi i en komediserie

Lucia Aniello (”Hacks”)

Bästa regi i en miniserie eller tv-film

Scott Frank (”The Queen's Gambit”)

Bästa manus i en miniserie eller tv-film

Michaela Coel (”I May Destroy You”)

Bästa regi i ett varitéprogram

Bo Burnham (”Bo Burnham: Inside”)

Bästa regi i en varitéserie

Don Roy King (”Saturday Night Live”)

Bästa manus i en varitéserie

”Last Week Tonight with John Oliver”

Bästa sketchserie

”Saturday Night Live”

Bästa varitéprogram (live)

”Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020”

Bästa varitéprogram (förinspelat)

”Hamilton”

Bästa dokumentärfilm

”Boys state”

Bästa reality- eller tävlingsprogramledare

RuPaul (”RuPaul’s Drag Race”)

Bästa animerade program

Genndy Tartakovsky’s Primal

Bästa animerade program i kortform

”Love, Death + Robots”