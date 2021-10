Abba släpper ny singel från albumet ”Voyage” – lyssna här

För ett par dagar sedan gav Abba fansen ett smakprov av den nya singeln ”Just A Notion” på sin Youtube-kanal. Låten skrevs egentligen redan 1978, och skulle ha platsat på skivan ”Voulez-Vous” från 1979 – men låten togs bort från albumet, och släpptes aldrig.

Men nu, drygt 40 år senare, får låten en plats på albumet ”Voyage” som släpps 5 november. Och vid midnatt, natten till 22 oktober, släpptes låten som tredje singel från albumet.

Abba tog världen med storm när de förra månaden gjorde comeback efter en 39 år lång paus. De nya singlarna ”I Still Have Faith In You” och ”Don't Shut Me Down” har hyllats världen över.

Till följd av nya albumet i november så planerar gruppen att hålla en fullt digital och spektakulär konsert 27 maj nästa år – i Abba-arenan som byggts för just detta ändamål i Queen Elizabeth Olympic Park i London.

Arenan rymmer 3000 åskådare.



