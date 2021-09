Mötet som ändrade allt – därför återförenas Abba

Glatt sorl och glasklirr hörs i bakgrunden när Expressen når Görel Hanser på telefon på torsdagskvällen. Abbas legendariska manager och alltiallo – och en nyckelfigur bakom gruppens framgångar – firar den nya succén tillsammans med Abba-medlemmarna och andra som bidragit till återföreningsprojektet.

– Just nu skålar vi i bubbel och firar med Abba och alla som är inblandade i produktionen. Jag gråter av lycka, det har varit helt fantastiskt att se dem i studion, säger Görel Hanser.

Många rykten

Det har varit många rykten om en återförening genom åren sedan Abbas verksamhet upphörde 1982. De två före detta äkta paren Björn Ulvaeus och Agnetha Fältskog samt Benny Andersson och Anni-Frid ”Frida” Lyngstad splittrades.

De båda männen gjorde fenomenala karriärer och befäste sin ställning som världsstjärnor, medan de båda kvinnliga medlemmarna förde en mera tillbakadragen tillvaro.

Björn och Benny antydde då och då att de kunde tänka sig en återförening, medan Agnetha och Frida ställde sig avvisande.

Görel Hanser förklarar att det varit en lång väg med många besvikelser innan Abba med maximal internationell uppmärksamhet kunde presentera sitt nya projekt på torsdagen.

Två nya låtar

– Det började för fem, sex år sedan när Abba fick en förfrågan om att göra en hologramturné. Då började det bli aktuellt med en återförening. Men om Abba skulle åka på turné skulle de ha nya låtar, så den idén kom upp och de spelade in två låtar, säger Görel Hanser.

– De upptäckte genast hur roligt de hade det tillsammans i studion. Sedan utvecklades projektet till ett album och en digital konsert. Och de spelade in flera låtar, säger hon.



Abbas legendariska manager Görel Hanser när hon mottog Årets specialpris på Grammisgalan 2018. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Abba-medlemmarna gick in i studion tillsammans i juni 2017 – för första gången sedan 1982. Resultatet blev låtarna ”Don't shut me down” och ”I still have faith”. Detta meddelades redan i april 2018, men fansen fick vänta länge. Låtarna presenteras först nu – och ingår i ett album som släpps i november i år.

Fann varandra på nytt

De nya låtarna kom till sedan Abborna tackat ja till att göra en hologramföreställning tillsammans med Universal Music Group och Simon Fuller, mannen bakom tv-programmet ”Idol”. De fyra fann genast varandra på nytt.

– Efter ett tag väcktes idén att vi ska kanske inte bara ha gamla låtar utan även ett par nya. Benny och jag blev inspirerade och skrev två nya låtar. Tjejerna kom in i studion och vi spelade in, sade Björn Ulvaeus till CNN.

– Det förbluffande var att vi bara tittade på varandra. Det var som att ingen tid hade passerat alls, sade han.

Sedan föll idén om en hologramturné och tanken på en digital konsert på en stationär scen i London började växa fram. Den har premiär i maj nästa år.

Överraskad över att Frida och Agnetha ställde upp

Benny Andersson berättar att gruppen arbetat i mer än fyra år med projektet – och att han blev överraskad över att Frida och Agnetha ställde upp.

– När vi väl kom så långt att vi skulle göra något då sa vi att ”hade vi gjort det här på riktigt och åkt ut som 75-åringar, skulle vi haft åtminstone två nya låtar”. Jag ringde Frida och Agnetha och frågade om de ville sjunga in nya låtar och de sa ja. Jag blev lite överraskad, säger Benny Andersson till SVT.



Bandet under skapandet av ”abbatarerna”. Foto: Abba Voyage /Twitter / Abba Voyage /Twitter

Han säger att det kändes ”lite tunt” med bara två nya låtar så han föreslog att de skulle göra några till. Abborna blev nöjda med resultatet så det hela växte till albumet ”Voyage” med tio låtar.

De fyra medlemmarna låter närmast euforiska när de talar om sin återförening i ett pressmeddelande. Frida säger att ”det var så glädjefullt att arbeta med gruppen igen. Jag är lycklig över det vi har gjort”, medan Agneta hade ”jätteroligt” och ”kan knappast tro att det här ögonblicket har kommit till slut”.

”Det är unikt”

Görel Hanser har följt Abba genom hela gruppens fantastiska karriär som medlemmarnas personliga manager. Också efter splittringen har hon varit Abbas talesperson och fått svara på frågor från medier och fans. Och frågan om en återförening har återkommit år efter år.

Hon tror inte att Abba någonsin kommer att uppträda ”fysiskt” tillsammans igen, utan säger att den här digitala versionen är ”så mycket Abba det kan bli”.

– Jag kan inte se Abba stå på scen som 75-åringar. Det är skillnad mot en grupp som har hållit på hela tiden. Abba har inte gjort något på 40 år, säger Görel Hanser.

– Vi ska vara glada över att vi får uppleva det här i dag. Det är ett stort steg. Det är unikt, säger hon.

