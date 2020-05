Det är ingen tvekan om att serien ”Vänner” blivit megapopulär globalt. Vännerna Rachel Green, Ross Geller, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay, Chandler Bing och Monica Geller står för underhållningen – i allt från kärleksdraman till vänskapsintriger.

Allt mer uppmärksammas detaljer som blivit fel i serien – och de är minst sagt skrattretande.

Här kommer några av dem!

Obs, kan innehålla spår av spoilers, om du mot förmodan inte sett klart hela serien!

När Monica blev någon annan

I avsnittet ”The One with Rachel's date” i säsong åtta sitter Monica bredvid Phoebe i soffan på kaféet the Central Perk. Till en början är allt som vanligt, skriver Stylist.

Bredvid Phoebe sitter Monica. Foto: Skärmdump/ Youtube TheBinger

Men när bilden hamnar på Phoebe kan man tydligt se att det inte alls är Monica som sitter bredvid henne – det är någon helt annan.

I bild ser vi inte längre Monica, utan snarare någon helt annan. Foto: Skärmdump/ Youtube TheBinger

Dörren ändrar siffra

Lägenheterna kompisgängen levde i under åren förändrades aldrig – men det gjorde siffrorna på dörrarna, skriver Screenrant.

I första säsongen hade Chandler och Joeys lägenhet nummer fyra och Monica och Rachels nummer fem.

På dörren står siffran fem. Foto: Skärmdump / Youtube TheBinger

Men efter att man insåg att de bor betydligt högre upp än så, med tanke på Monica och Rachels balkong och vy från fönstret, så ändrade man siffrorna till 19 respektive 20.

Här kan man se Ross och Phoebe stå framför Monica och Rachels dörr – nummer 20.



Nu är dörren som brukade vara siffran fem i stället nummer 20. Foto: Skärmdump/ Youtube TheBinger

Ross gillar inte glass... eller?

I den sjunde säsongen och avsnitt åtta säger Ross att han inte gillar glass för att det är kallt och gör ont i tänderna, skriver Screenrant.

Foto: Skärmdump/ Youtube Favorite Videos

Men i ett annat avsnitt är han på dejt med studenten Elizabeth och då äter de glass.

Antingen gillar han glass eller så ville han visa framfötterna för Elizabeth, eller så glömde produktionen bort att han inte gillar den iskalla desserten.

Rachels tur att bli någon annan

I avsnitt 15 i säsong nio står Joey tillsammans med Rachel, och det ser man tydligt i bild, skriver Stylist.

Bredvid Joey står Rachel i en färgglad blus. Foto: Skärmdump/ Youtube Digital Spy

Men när scenen klipps så ser man att det inte är Rachel som står bredvid – det är någon helt annan med helt andra kläder.

Till vänster på bilden ser du att det står en kvinna med rutig skjorta. Foto: Skärmdump/ Youtube Digital Spy Här har en Youtuber gjort jämförelsen. Ja, det är tydligt – det är verkligen inte Rachel. Foto: Skärmdump / Youtube TheBinger Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

När Phoebe teleporterar sig

I pilotavsnittet befinner sig gänget i Monicas lägenhet och introduceras till Paul ”the wine guy”. Phoebe står tillsammans med alla i köket och hälsar. Paul går sedan till soffan och sätter sig ner. Då säger Phoebe, ståendes i köket, att hon dragit loss fyra ögonfransar, skriver Stylist.

Här står gänget och presenteras för Paul ”the wine guy” Foto: Skärmdump/ Youtube TheBinger

Bilden som visas sekunden efter, är hur Paul sitter i soffan och reagerar på Phoebes uttal. Men vem sitter bakom honom i en annan soffa?

Jo Phoebe. Hon har alltså teleporterats på något sätt.

Bakom Paul ser man Phoebe sittandes dricka ur en kopp. Foto: Skärmdump /Youtube TheBinger

Träffas för första gången – flera gånger om

I pilotavsnittet introduceras Rachel för gänget. Vid det första mötet känner inte hon och Chandler igen varandra

– vilket är långt från sanningen.

En av gångerna Chandler och Rachel träffats. Foto: Skärmdump/ Youtube WhatCulture

De har träffats förut, åtminstone fyra gånger under skoltiden, skriver Cosmopolitan. Chandler och Rachel har till och med kysst varandra i en tillbakablick i säsong tio.

De har alltså träffats för första gången – flera gånger om. Frågan är om de inte träffats mer än så?

På en fest under skoltiden träffades Rachel och Chandler. Foto: Skärmdump/ Youtube WhatCulture

