Enligt Page Six filmar prins Harry och hertiginnan av Sussex, Meghan, en dokumentärserie där tittarna får följa med i deras vardag. Både i hemmet och på evenemang.

Efter magasinets skämtsamma kommentar om att serien kommer att heta ”Keeping up with the Sussexes”, som Kardashianfamiljens tidigare serie, väckte det snabbt uppmärksamhet bland de kungliga fansen. Page Six bekräftade dock att det inte är det officiella namnet på serien.

Strök hertiginnans barnprogram

Prins Harry och hertiginnan Meghan signerade kontraktet med streamingjätten 2020, med en slutsumma på strax under en miljon kronor. I avtalet ingick bland annat möjligheten att spela in dokumentärer, dokumentärserier, långfilmer, manusföreställningar och barnprogram.

I juli förra året meddelade Meghan Markle att Netflix skulle streama hennes animerade serie ”Pearl”. Barnprogrammet handlar om en tolvårig flicka som blir inspirerad av några av världshistoriens mest berömda och inflytelsefyllda kvinnor.

Företaget valde dock att stryka serien till följd av sin svaga delårsrapport.

Inspelningarna är i gång

Hertigparet ska ha haft med sig ett kamerateam under sin Europaresa inför invigningen av Invictus-spelen i april, inför parets kommande serie ”Heart of Invictus”. Enligt källor till Page Six ska fler projekt och evenemang även filmats inför dokumentärserierna.

Huruvida kamerateamet kommer att följa med hertigparet under deras resa tillbaka till Storbritannien för drottning Elizabeths platinajubileumsfirande är dock oklart.

LÄS MER: Meghans nästa steg efter nej från Netflix

LÄS MER: Harrys gulliga avslöjande om Archies drömjobb

Trumps känga mot prins Harry och Meghan: ”En skam”