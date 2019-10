Miljardärsdotterns avtal efter bröllopet med Noppes son

Under pompa och ståt vigdes Linnea Taube och Leonard Taube, tidigare Johansson i Gustav Vasa kyrka i Stockholm.

Linnea Taube är dotter till fastighetsmiljardären och kungavännen Per Taube, ägare till bland annat Arlanda stad, Steninge slott och Stockholms auktionsverk. Leonard Taube är styvson till affärsmannen Noppe Lewenhaupt som gick bort 2017. Även han var en nära vän till kungen.

– Det var fantastiskt vackert och spännande. När vi väl stod vid altaret upplevde vi att det gick väldigt fort, sa Leonard Taube till Expressen efter bröllopet.

Skyddar sina egna tillgångar

Efter det uppmärksammade societetsbröllopet uppger Svensk Dam att paret i en ny handling inkommen till Skatteverket att man valt att skydda sina respektive tillgångar.

”Vi, Leonard Johansson och Linnea Taube, som ska gifta oss med varandra, avtalar härmed följande. All egendom som var och en av oss förvärvat före eller förvärvat under äktenskapet, liksom all avkastning av sådan egendom, ska vara förvärvarens enskilda egendom som den andre inte ska ha giftorätt i”, står det i handlingen som inkom till Skatteverket under måndagen.

”Gällande äktenskapsförord har vi inga kommentarer utöver att det var ett gemensamt beslut av oss båda”, skriver Leonard och Linnea Taube i ett mejl.

Paret bor i ett hus på Taubes ägor i Steninge. På Steninge slott hölls också bröllopsfesten, dit gästerna transporterades i bussar.

Artisten Carola Häggkvist, som även hon bor i Steninge, var också en av gästerna på bröllopet.

”Kändes helt rätt”

Linnea Taube arbetar i anrika Widforss jaktbutik i Stockholm, där hennes fars bolag är delägare.

Leonard Johansson driver vidare den exklusiva medlemsklubben Noppe i Stockholm efter Noppe Lewenhaupts bortgång.

De båda familjerna Lewenhaupt och Taube har umgåtts länge och Linnea och Leonard var innan kärleksrelationen kompisar i många år. På en gemensam resa till Thailand tändes gnistan mellan dem.

– Alla utom vi insåg att vi båda passade så bra ihop. Då vår vänskap övergick till en romans kändes allting helt rätt, sa Linnea Taube till Expressen efter helgens bröllop.