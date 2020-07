Meghans vändning med paparazzis för Harrys skull

Den 11 augusti släpps Omid Scobies och Carolyn Durands avslöjande bok om prins Harry och hertiginnan Meghan, ”Finding freedom: Harry and Meghan and the making of a modern royal family” – men redan nu läcker detaljerna från boken.

Bland annat hävdas det att hertiginnan Meghan, när hon fortfarande var Hollywoodstjärnan Meghan Markle och spelade i serien ”Suits”, brukade tipsa paparazzifotografer var hon skulle befinna sig, för att bli fotograferad. Markle ska också haft en vana att läcka information till pressen, skriver Daily Mail.

När stjärnan väl började dejta brittiska prinsen Harry ska hon dock ha ändrat sitt beteende, och faktiskt försökt hålla relationen privat in i det längsta. Parets relation blev offentlig i Toronto 2016 efter ett tips till en tidning – men enligt ”Finding freedom” finns det inget som indikerar att det var Meghan som låg bakom det.

”Hon var besviken att deras hemlighet var avslöjad. Det var inte längre bara de två. Medan Meghan, innan hon träffat Harry, emellanåt hade styrt upp paparazzifotografering här och där eller låtit läcka information till pressen, så gjorde hon allt hon kunde för att skydda den privata relationen med prinsen”, står det i boken, skriver Daily Mail.

Intima och privata detaljer

Det har också spekulerats i prins Harrys och hertiginnan Meghans egen inblandning i den kommande boken – om de två har låtit sig intervjuas av författarna. Detta då boken innehåller intima och privata detaljer från deras privatliv, som bara personer i deras allra innersta krets kan känna till.

Omid Scobie menar dock att all information kommer från över 100 uppgiftslämnare, bland dem vänner och slottspersonal – men att varken Harry eller Meghan pratat med dem för boken.