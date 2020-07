Meghan namnger fem vänner i nya dokumentet

Hertiginnan Meghan kände sig ”oskyddad av brittiska kungahuset” för att de inte kunde försvara henne mot artiklar i brittisk press.

De uppgifterna kommer fram i samband med den rättsliga process prins Harry och hans fru Meghan driver mot Mail on Sunday, efter att tidningen publicerat hennes handskrivna brev till sin far Thomas Markle.

Under veckan har prinsparets advokater skickat in dokument till domstolen, rapporterar The Guardian. I skrivelsen framgår att Meghans mentala hälsa ska ha tagit skada av brittiska pressens bevakning när hon var gravid med sonen Archie, 1.

Det står också att ”hon kände sig oskyddad av den kungliga institutionen och förhindrad från att försvara sig själv”.

En uppgiftslämnare till The Times säger att det syftas på pressavdelningen och personalen vid brittiska hovet, då de valde att inte bemöta journalisternas frågor.

Meghan namnger fem vänner

Meghan och Harry har stämt ägaren av Mail on Sunday, Associated Newspapers Limited (ANL).

ANL slår tillbaka och hävdar att Thomas Markle delade brevet först efter att Meghans vänner hade intervjuats anonymt i en artikel i den amerikanska tidningen People. Personerna beskrevs som en del av Meghans ”innersta krets”. Thomas Markle ska ha tyckt att artikeln framställde honom i dålig dager, och ville därför ge sin syn på saken – genom att visa upp Meghans brev.

De juridiska handlingarna visar att Meghan nu i ett konfidentiellt avsnitt har identifierat de fem vännerna i People-artikeln. Meghan förnekar att hon visste något om att vännerna hade pratat med People. Vännerna kan komma att kallas till rättegång för att vittna.

