Meghan återförenad med Serena – i lyxkvarteren

Efter att prinsen och Meghan gjort sorti från det brittiska kungahuset flyttade paret först till Kanada, efter att i flera år ha bott i Storbritannien.

Planerna har sedan länge varit att flytta till Los Angeles, Meghans födelseort. Och i början av mars blev det plötsligt bråttom. Då började världens länder stänga sina gränser för att stoppa spridningen av coronaviruset, och familjen beslöt sig för att göra slag i saken och flytta till USA.

Med hjälp av vännen Oprah Winfrey hittade de en stor lyxvilla att hyra i ett så kallat gated community kallat Beverly Ridge som ligger i det exklusiva Beverly Hills-området. Huset är värt över 176 miljoner kronor, har åtta sovrum, tolv badrum och en egen vaktstyrka.

Bor nära lång rad Hollywoodkändisar

Och flytten har gjort att Meghan kunnat få flera kära återseenden. Planen är att hennes mamma Doria Ragland ska flytta in i parets nästa hus och flera av Meghans vänner bor nära.

Tennisikonen Serena Williams har känt Meghan under en lång tid och var en av nyckelgästerna under prinsparets bröllop. När hon stod inför en tuff match i US Open i september förra året, flög Meghan dit för att stötta henne i matchen.

Och nu bor de alltså nära varandra i Beverly Hills, skriver Daily Mail.

Modeikonen Anna Wintour, Venus Williams, Oracene Price och hertiginnan Meghan hejade på Serena Williams i US Open. Foto: JACKIE BROWN / SPLASHNEWS.COM / SPLASH NEWS TT NYHETSBYRÅN Serena Williams var även en av gästerna på Meghans bröllop med prins Harry. Foto: LAUREN HURLEY / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Den brittiska tidningen har genom flygbilder identifierat en lång rad Hollywoodkändisar som prinsparet fått som grannar efter flytten till Los Angeles.

Skådespelaren Cameron Diaz, pop-artisten Katy Perry och ikonen sir Elton John bor alla bara ett stenkast från Meghan och prinsen. Ytterligare en nära vän till Meghan, Abigail Spencer, bor i kvarteret.

Likaså artisten Adele och skådespelaren Jennifer Lawrence.

