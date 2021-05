Expressen har tidigare kunnat avslöja att Annie Dahlberg och Jennifer Paatere utsattes för misstänkta övergrepp under inspelningarna av ”Paradise Hotel”, programmet stoppades därefter och en förundersökning om sexualbrott har inletts.

– Jag skuldbelagde mig själv i situationen och var rädd att ingen skulle tro på mig. Jag bröt ihop och blev jätteledsen, berättade Jennifer Paatere för Expressen då.

Därefter har fler vittnesmål om sexuella ofredanden och tystnadskultur kommit fram i granskningar som P3, Veckorevyn, DN och Aftonbladet gjort.

– De sa till mig att sluta prata om det, sa deltagaren Camilla Skalleberg som var med om en händelse i programmet 2019.

Nu kan Expressen avslöja fler missförhållanden inifrån inspelningarna av succéprogrammet och genom samtal med nuvarande och tidigare personer inom produktionen ges en inblick i kulturen på inspelningsplatsen.

Jennifer Paatere i årets säsong av ”Paradise Hotel”. Foto: Viaplay/Viafree/Paradise hotel

En person som jobbat på plats i Mexiko under flera inspelningar av programmet säger att det förekommit situationer som skulle kunna klassas som övergrepp – flera gånger. Men betonar samtidigt att det ibland inte fångats på kamera eftersom det alltid finns personal i kontrollrummen som väljer vilka bilder som ska spelas in.

Ibland händer det till och med att man medvetet vänder bort kameran, uppger personen som Expressen pratat med.

Han berättar om ett tillfälle då två deltagare hade sex vid poolkanten.

– Jag tyckte att det såg ut som om tjejen var väldigt full, mycket fullare än vad han såg ut att vara. Jag minns att jag påpekade detta och frågade de andra i kontrollrummet om de tyckte att det kändes okej.

Men i stället för att avbryta valde man att vända bort kamerorna, enligt Expressens källa. Dagen därpå träffade han den kvinnliga deltagaren, som då både var bakfull och verkade må dåligt.

– Jag frågade om hon var okej och hon sa att hon typ inte mindes kvällen innan och ryckte på axlarna. Den dagen gav mig ångest och det kändes väldigt smutsigt och hemskt med hela projektet. Där och då bestämde jag mig för att aldrig jobba med det projektet igen.

Camilla Skalleberg deltog i ”Paradise Hotel” 2019. Foto: ROBERT EKLUND / STELLA PICTURES

Vittnesmål om droger i produktionen

Att spela in ”Paradise hotel” i Mexiko beskrivs som väldigt speciellt och på många sätt lyxigt: flera månader i solen och med kolleger som ofta är unga och som gillar att festa, även om det så klart kombineras med många och långa timmars jobb.

En sak han reagerade starkt på var de droger som han menar togs av medarbetare inom produktionen. Kokain kunde ibland tas helt öppet på officiella jobbfester för produktionen, enligt källan.

En person som var på plats i samband med en fest såg en av fotograferna ta en lina på toalettlocket och frågade om det kändes tryggt med tanke på att man nästa dag skulle filma i miljö som kunde vara farlig.

– Han bara ryckte på axlarna.

– En sådan attityd kan vissa ha som jobbar med de här produktionerna. Inte alla så klart. Det finns många proffsiga, pålitliga och duktiga frilansare och bara gör sitt jobb och sköter sig men det är alltid med några som är extrema och som tar droger.

Under en säsong ska hotellpersonalen ringt produktionen och frågat vad de ska göra med alla påsar med vitt pulver som teamet lämnat på hotellrummen när inspelningarna var klara.

– Det fanns mycket kokain på flera hotellrum och medarbetarna hade lämnat kvar det på rummen då de skulle flyga hem till Sverige.

Bilden av drogerna bekräftas av ytterligare en tidigare medarbetare som jobbat med helt andra säsonger.

– Jag har inte själv sett folk ta droger, men kan bero på att jag själv inte tar och därför inte var med när det togs. Men, ja jag har hört att vissa på min säsong kunde ta på fester.

Till skillnad från händelsen vid poolen upplever hon att man tog övertramp från deltagare på allvar under hennes säsonger, men betonar att det kan variera stort från säsong till säsong. Men hon har också reagerat på att det alltid varit praktikanter som suttit som nattoperatörer, alltså de som ska agera om något händer under nätterna.

– Det kanske kan spela in, att man inte har samma omdöme som ung kille eller tjej som man har som vuxen.

”Det är fruktansvärt”

En annan person som jobbat med fler säsonger var själv på plats i Mexiko för inspelning av den senaste.

Som hon upplevde det gick tjejerna med på saker de egentligen inte ville. Allt i tron om att det skulle ta dem längre i spelet.

– Och sedan ville de inte förstora upp saker för då trodde de att det kunde gå dåligt för dem i spelet. Nekade de en kille, sa ifrån eller stod upp för sig själva tänkte de att ”shit, nu är jag körd i den här killens ögon” och åker kanske ut. Det är fruktansvärt att de var så inne i den här bubblan.

För henne blev det flera gånger för mycket.

– Det var stunder under inspelningen där jag liksom… jag bröt ihop, för jag tyckte att det var hemskt när man såg en tjej vara ledsen över att hon inte ville men att spelet styrt så mycket.

Hur ofta upplevde du att tjejerna gjorde saker med killarna som de egentligen inte ville?

– Kanske två, tre gånger per säsong.

Försökte smuggla in något som liknade Viagra

Ytterligare en person som jobbat på plats i Mexiko delar bilden av att många av deltagarna kände en underliggande press på att ha sex i tv eller vara sexuellt utsvävande.

Hon säger också att det inte bara var tjejerna – utan även killarna – som kände press. Under hennes säsonger var det kanske fler killar än tjejer som mådde dåligt, säger hon och berättar att en av killarna en gång försökte smuggla in en substans som påminner om Viagra.

– Det får man absolut inte ta in, men de försöker smuggla in sådana grejer. Och det är ju också tragiskt att man som ung känner att man behöver det.

Vi ställer frågan till tidigare manliga deltagare om produktionen ger förslag på vad deltagarna ska göra och en av dem svarar:

– Förslag och förslag, de säger väl: ”Kanske ska du gå och hitta på någonting med henne sen?” eller något åt det hållet. De går inte rakt på sak och säger ”Ska du inte ligga med henne?”, utan de säger ”flörta” eller något sånt. De förfinar orden, men det är klart att jag i efterhand förstår att de ville att jag skulle göra mer saker med henne.

Han säger att det finns en förväntan på att killarna ska ha sex i ”Paradise hotel”. Den kommer i första hand från tittarna och deltagare, men kan i vissa fall förstärkas av produktionen.

– Det är lite komplicerat: man åker ner till Mexiko, du ska ha kul och festa sedan kommer man till en synk och så frågar de ”Hur känner du för henne? Är du lite sugen? Kan det hända någonting i kväll?” Det kan ju uppfattas som att produktionen hetsar fram någonting men samtidigt måste de ju veta vad som kommer hända för att kunna planera och göra ett tv-program av det. Det är en balansgång i produktionen.

Han vill lyfta fram att han själv tycker att de handlingarna som deltagare vittnat om är fullkomligt oacceptabla och poängterar vikten av att alla ska känna sig trygga i programmet.



En annan manlig deltagare bekräftar bilden och pratar också om den generella pressen att göra bra tv, men vill inte citeras.

”Övertygad om att produktionsbolaget satt stopp”

Generellt tycker källan som jobbat med programmet att produktionen var väldigt närvarande och säger att en kurator hela tiden var tillgänglig för deltagarna. Inte heller upplevde hon att det skulle ha skett några sexuella övergrepp under hennes tid i produktionen.

– Jag är ganska övertygad om att produktionsbolaget hade satt stopp om det hänt när jag var där. Det är min känsla.

Eftersom produktionsbolagen är väldigt måna om kanalen som köpt in programmet menar hon däremot att det det kan försköna bilden om hur saker gått till inför kanalen. Mot den bakgrunden tror hon att det vore klokt att någon från kanalen var med under hela inspelningen och inte bara under ett par veckor, som det ofta är nu.

Medarbetaren: ”Talades om deltagarna som rekvisita”

Mohamed Touzari började jobba med efterproduktionen av ”Paradise Hotel” sommaren 2019. Redan den första veckan blev han förvånad över jargongen som man internt pratade om deltagarna med, något som kommit fram i flera medier efter Expressens avslöjande, däribland DN.

– De talade om deltagarna som rekvisita och inget annat. Det är inte en individ som kan bli påverkad av det här och sedan leva med trauma, utan mer en bricka som är i spelet och som man gör content på oavsett konsekvenser.

Då en av hans uppgifter var att sortera ut material reagerade han också på flera synkar från inspelningen som han menade förminskade händelser.

– Jag tror inte att man förstår hur grovt det är förrän man faktiskt sitter på andra sidan och inte har samma glasögon som produktionen.

Exempelvis kunde synkarna handla om att deltagare inte verkade minnas händelser som att de haft sex framför kamerorna natten innan.

– Sedan vet man ju inte om de förnekar händelserna för att de inte vill prata om det i tv, så man vet ju inte om det beror på. Men det var i alla fall något jag reagerade på.

Eftersom Mohamed Touzari hela tiden sa ifrån upplevde han det som att han snabbt blev impopulär på produktionsbolaget. Till slut valde han att säga upp sig från produktionsbolaget då han inte trivdes med arbetskulturen som rådde.

Produktionsbolaget: ”Förbjudet att använda droger”

Matilda Snöwall är vd på produktionsbolaget Mastiff, som gör programmet åt Viaplay. Hon skriver i ett mejl till Expressen att hon inte känner igen bilden.

”Det är absolut förbjudet att använda droger. Vare sig deltagare eller personal får bryta mot dessa regler. Om vi skulle få vetskap om att någon använder droger, skulle de genast skickas hem. Viagra får inte heller förekomma på hotellet”.



Vidare uppger hon att nattoperatörerna, som enligt Expressens uppgifter enbart hade bestått av praktikanter åtminstone under vissa säsonger, håller koll på deltagarna när de sover.

”Två ansvariga redaktörer har alltid nattjour och finns på inspelningsplatsen, de ska väckas vid minsta händelse”, skriver Matilda Snöwall.