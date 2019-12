Marie Fredriksson är död – världsstjärnan blev 61 år

Marie Fredriksson har gått bort, 61 år gammal.

Det bekräftar Marie Fredrikssons manager Marie Dimberg i ett pressmeddelande.

”Det är med stor sorg vi måste meddela att en av våra största och mest älskade artister är borta. Marie Fredriksson avled på morgonen den 9 december i sviterna av sin tidigare sjukdom”.

Hennes Roxette-kollega Per Gessle sörjer Marie Fredriksson, och tackar henne för allt hon har gjort.

”All min kärlek till dig och din familj. Things will never be the same”, skriver Per Gessle.

Marie Fredriksson lämnar efter sig maken Mikael Bolyos, 62, och deras två barn Josefin Bolyos, 26, och Oscar Bolyos, 23. I presseddelandet ber familjen om visad hänsyn i sin sorg, och berättar att Marie Fredriksson kommer begravas i stillhet med bara närmaste familjen närvarande.

Marie Fredriksson och Per Gessle tillsammans i Roxette. Förutom Roxette har Marie Fredriksson sedan början av 80-talet haft en lyckad solokarriär.

Marie Fredriksson – en av Sveriges största

Roxette bildades 1986 och är ett av Sveriges mest internationellt framgångsrika band någonsin. Gruppen har sålt över 75 miljoner skivor världen över och har toppat amerikanska Billboardlistan fyra gånger. Roxette har haft hela 19 låtar på den brittiska topp 40-listan.

Förutom Roxette har Marie Fredriksson sedan början av 80-talet haft en lyckad solokarriär. Bland hennes mest älskade verk finns ballader som ”Ännu doftar kärlek”, ”Tro” och ”Sparvöga”.

2013 släppte Marie Fredriksson sitt sista soloalbum, ”NU”, med låtar på svenska. Albumet producerades av Mikael Bolyos, som Marie Fredriksson varit gift med sedan 1994. Makarna har bott i en villa på Djursholm utanför Stockholm.

Marie Fredriksson drabbades av hjärntumör

2002 blev Marie Fredriksson svårt sjuk och läkarna upptäckte snart att den folkkära sångerskan drabbats av en hjärntumör. Enligt läkarna hade hon 20-25 procents chans att överleva.

Det blev startskottet på en lång och tuff behandling. Marie Fredriksson blev senare friskförklarad men hade fortsatta hälsoproblem till följd av de strålskador hon fick under behandlingen. På sitt soloalbum ”The change” från 2004 sjöng Marie Fredriksson om sina upplevelser från perioden.

2009 återförenades Marie Fredriksson med Roxette och turnerade. 2010 sjöng hon och Per Gessle ”The look” på prinsessan Victorias bröllop och tre år senare sjöng hon ”Ännu doftar kärlek” på prinsessan Madeleines bröllop.



I en intervju med Expressen förra året hyllade Per Gessle sin musikaliska partner sedan över 30 år.

– Hon har varit fantastisk. Jag vet inte hur många hundratals konserter vi gjorde de sista fem åren och det var helt tack vare hennes energi som det gick att göra. Hennes läkare sa att hon aldrig kommer palla det där, men det pallade hon – i flera år, sa han.

2016 meddelade Marie Fredriksson att hon på grund av sviterna av sjukdomen inte längre orkade uppträda eller spela in skivor med Roxette.

– Det är slitigt. Marie orkar inte turnera mer, sa hennes manager Marie Dimberg då.

I självbiografin ”Kärleken till livet” från 2015 berättade Marie Fredriksson att hon trots problemen med hälsan såg ljust på livet.

”Äntligen känns det som att jag har förlikat mig med att jag har en strålskada att leva med. Att det var så här det blev. Jag har förlorat många år genom sjukdomen. Och det är dessutom en sorg att åldras. Men varje dag tänker jag att jag är tacksam att jag sitter här. Och att jag fortfarande kan sjunga”, skrev hon.

Släppte ny musik förra året – tackade fansen

På sin 60-årsdag den 30 maj i fjol släppte Marie Fredriksson jazzsingeln ”Sing me a song”. Enligt artisten var låten en gåva till fansen för allt stöd de har gett henne.

”Att släppa en låt på min födelsedag blir mitt sätt att visa tacksamhet för all den kärlek jag fått genom åren, det här är min 60-års present till mig själv och till alla fans”, sa hon i ett pressmeddelande.

I en hälsning via Expressen berättade Marie Fredriksson då att hon såg fram emot att fira födelsedagen i stillhet med sina närmaste:

– När jag nu har glädjen att fylla 60 år passar jag på att göra det i lugnt läge med enbart min närmsta, kära familj och ser mycket fram emot det. Och jag är extra glad att få fira i solsken.