”Voices” står och faller med Tusse

Rösten bär inte riktigt och Tusse är stundtals så dränkt i scenljus att man knappt kan se honom. Det är bara detaljer, men sällan spelar väl detaljer så stor roll som i Eurovision, och att följa Tusses repetitioner skickar små nervösa fjärilar genom magen. Sverige finns inte längre bland förhandsfavoriterna och numret verkar aldrig vilja veckla ut sina vingar till full potential.

Tänk om Tusse liksom försvinner i gyttret? Ryssland som kommer precis före har ju klämt in både spoken word, mäktiga körer, uppseendeväckande klädombyten och ett starkt feministiskt budskap. Och då är Ryssland inte ens favoriter. Det är däremot Cypern som snott det bästa från Zara Larsson och Lady Gaga, samtidigt som sångerskan Elena bokstavligen går ned i brygga medan hon sjunger. För att inte tala om Malta, vars Destiny har den just nu mest omskrivna rösten. En riktig The Mamas-urkraft fast i en poppigare rosaglittrig ram.

Med alla dessa starka kvinnor är det faktiskt lite svårt att tro på vinst för Tusse, vilket gör att tanken lätt börjar skena i väg kring risken för att han faller redan i semin.

Det finns helt klart missunnsamma Eurovision-fans som ogärna ger Sverige ytterligare en seger i onödan. Deras Anna Bergendahl-jämförelser är heller inte helt ogrundade: För även Tusse är ju en högpresterande tonåring som tagit publiken med storm, med en låt som kanske är lite av en chansning i ESC.

Men framför allt är ”Voices” ett bidrag som i princip både står och faller med Tusse. Det är hans utstrålning och gudabenådade röst som får den att växa till något alldeles särskilt. Det har varit fantastiskt att få se det, men det innebär också att det just nu vilar ett helt ofattbart tryck på 19-åringen.

Tusse ska inte bara stå emot hatarna. Han måste även leverera så nästan ofattbart övertygande att det inte märks att scenshowen kanske är lika otydlig som låten, och han måste förhålla sig till våra och hela ESC-världens högt uppskruvade förväntningar.

Tänk den pressen, när du står mitt i ett strålkastarsken som är så illa balanserat att helljuset från en aggressiv långtradare hade känts mer subtilt. Ja, då är det nog svårt att veta om det är halsmandlarna, nerverna eller orken som satt sina spår på rösten.

I nuläget säger oddsen att Tusse kommer att hamna någonstans i tävlingens mittsegment. Men hittar han bara tillbaka till den trygga Melodifestivalen-formen, så bör han kunna skina bra mycket starkare i Rotterdam än så.

