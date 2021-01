Den tyska magikern Siegfried Fischbacher är död. Enligt tidningen ska Fischbacher ha dött i sviterna av bukspottskörtelcancer 81 år gammal.

– Han somnade försiktigt och fridfullt, säger systern Dolore till tidningen.

Siegfried Fischbacher var känd från duon Siegfried & Roy som ofta använde exotiska djur i sina shower, framför allt tigrar och lejon. Tillsammans gjorde duon drygt 6 000 föreställningar tillsammans. Den långlivade showen lades ner 2003, detta efter att Siegfried Fischbacher blev biten av en tiger.

Mellan 1990 och 2003 var deras Las Vegas-föreställning ”Siegfried & Roy at the Mirage Resort and Casino” på lyxhotellet Mirage en av stadens mest besökta.

Kollegan Roy Horn avled 8 maj 2020 i sviterna av covid-19.