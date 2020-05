I juni skulle nya avsnitt av det brittiska succéprogrammet ”Love Island” ha spelats in på den spanska ön Mallorca. Det skulle bli dejting-dokusåpans sjunde säsong.

Men nu bekräftar ITV-chefen Kevin Lygo att inspelningarna ställts in då säkerheten för de tävlande inte kan garanteras mitt i rådande coronapandemin.

I ett uttalande säger han att i vanliga fall hade inspelningsteamet åkt till Mallorca för att förbereda inför inspelningarna, men att det nu inte längre är ett alternativ.

”Vi har försökt hitta sätt att spela in Love Island i sommar, men det är inte logistiskt möjligt att producera den på ett sätt som säkerställer välmående hos alla inblandande vilket är vår prioritet.”

ITV-chefen fortsätter:

”Vi är mycket ledsna för seriens fans skull men att producera serien säkert är det viktigaste för oss och Love Island kommer att komma tillbaka starkare än någonsin 2021.”

Page och Finn vann den sjätte säsongen av Love Island. Foto: ITV

Många sökande

Redan i förra veckan varnade Kevin Lygo om att sommarens inspelning av ”Love Island” kunde komma att ställas in på grund av oron för vilka signaler det skulle sända att spela in programmet där en hel del fysisk närhet är vanligt samtidigt som råd i de flesta länder just nu handlar om att hålla social distans, skriver Mirror.

Enligt programledaren Laura Whitmore, som tog över rollen från Caroline Flack inför vinterns säsong av ”Love Island”, har sommarens säsong fått fler ansökningar än någonsin.