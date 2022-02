Löfvens ord om Ulla: ”Vill ge mer till henne”

Det var i ett sommartal den 22 augusti i fjol som Stefan Löfven, 67, kom med sitt besked: Han avgår som partiledare och statsminister.

– Det här beslutet har mognat fram under en tid. Jag har varit partiordförande under tio års tid, statsminister under sju. Det har varit fantastiska år. Men allt har ett slut, sa han då.

Men drygt en vecka innan gästade han TV4-programmet ”Renées brygga” tillsammans med artisten Tusse Chiza, 20, och Lotta Schelin, 37. I programmet berättar han för programledaren Renée Nyberg om vägen till statsministerskapet.

Blev övertalad om att ställa upp

– Min första reaktion var ”nej, det vill jag inte bli”. Inte minst att hela tiden bli påpassad, jag förstod att det här blir ett annat liv, säger han och fortsätter:

– Sedan pratade jag med Ulla och vi var överens om att jag säger 'nej' till det.

Men, sedan beslöt han sig ändå för att tacka ja tack vare Sven-Erik Österbergs och Heléne Fritzons ”Operation övertalning”, som han kallar det. Han säger att han har ”svårt för” att lägga över viktiga uppgifter på andra.

– Då kommer ansvarsmänniskan in där.

Renée Nyberg frågar också om hans planer efter att han kastar in handduken. Mer tid med frun Ulla Löfven ser han framför allt framemot, säger han, utan en enda vink om vad som komma skulle.

– Den dagen det här är slut vet jag några resmål som Ulla vill uppleva. Så ja, det är sant, jag vill ge mer till henne.

Saknaden efter papparollen

Han berättar också om hur det blev just han och Ulla. Hon var då gift med två barn – och de tänkte till först hålla sig till vänskap, säger han.

– När kärleken och förälskelsen kom så kände vi: vi ger oss inte in i det här. Det känns ju inte bra att vara den som är orsaken till att en familj spricker och det är klart att deras barn, det var ju tufft för dem, säger han och tillägger:

– Sådan är kärleken, vi ville välja men hade inget val.

Löfven har sedermera fått nöja sig med rollen som bonuspappa då han aldrig fått några egna biologiska barn.

– Det blev inte så. Någon som säger 'pappa', det kan man ju sakna. Men det är inget djupt sår, säger han.

